莱佛士教育收到第二笔1亿人民币付款

（早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）已收到中国买方刘彦文（译音，Liu Yanwen）的第二笔1亿人民币（2100万新元）付款。

莱佛士教育今晚（10月14日）透露消息时说，在收到第二笔付款后，集团至今已获刘彦文支付共3亿4600万人民币，刘彦文最迟须在2022年9月30日支付其余7400万人民币款额。

这些是刘彦文向莱佛士教育买下有关廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司股权，而须支付的款额。

莱佛士教育指出，正如8月30日的宣布，集团收到的来自刘彦文的款额，将可用于偿还艾芬银行（Affin Bank）贷款。

莱佛士教育的两家马国子公司分别欠艾芬银行3亿2370万令吉（1亿零470万新元）和7060万令吉（2280万新元）。两家马国子公司在今年5月27日收到马来西亚艾芬银行向当地高等法院申请的传票及索赔声明。

莱佛士教育后来表示，集团已与艾芬银行达成和解，艾芬银行已中止有关传票。

今年8月底，莱佛士教育答复新交所询问时表示，拖欠艾芬银行的贷款已经或将由集团收取的应收款项应付，包括脱售子公司廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司股权的应收金额。

董事会今天透露消息时表示，股东在交易或买卖公司的股票时应谨慎行事。如果他们希望交易或买卖公司的股票，他们应自行寻求专业意见和征询他们的股票经纪的看法。

莱佛士教育今天股价下跌2.38％，收报8.2分，处于8月2日来最低。