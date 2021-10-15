（早报讯）由于业绩表现强劲以及经济数据优于预期，美国隔夜股市大幅上涨，纳斯达克指数上扬1.73％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨1.71％和1.56％。

新加坡海峡时报指数昨天上涨8.44点或0.27％，闭市报3164.86点。

以下是今天（10月15日）值得关注的股票：

1.ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）今早开市前宣布合并计划，成为领先的新经济和面向未来的亚太区新加坡房地产投资信托（S-REIT），名为ESR-LOGOS REIT（E-LOG）。

ESR房地产投资信托将以每单位0.95元的价格，收购所有亚腾乐歌物流信托（ALOG）的单位。

收购价由9.5分现金和1.6765个ESR-REIT新单位组成，新单位的发行价为0.51元。单位持有人每持有1000个ALOG单位，将可获得95元现金和1676个ESR-REIT新单位。

2.凯德投资（CapitaLand Investment）今早披露，由于环境、社会与治理（ESG）方面的管理和表现卓越，凯德集团（CapitaLand）获得2021年全球房地产可持续发展指标（GRESB）的认可，被列为该行业的全球可持续发展领导者。

旗下雅诗阁公寓信托（Ascott Residence Trust）在酒店类别被GRESB认可为全球行业领导者。信托获得四颗星评级，以及在公开披露方面获得A评分。

另外，凯德投资和腾飞印度信托（Ascendas India Trust）获得两项新的可持续挂钩贷款后，凯德集团迄今筹集的可持续融资总额达到71亿元。

吉宝企业（Keppel Corp）、新达信托（Suntec REIT）和星狮地产（Frasers Property）也获得GRESB的认可。

3.中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）昨天股价大涨，并接到新加坡交易所质询。公司今早回应时表示不清楚有任何未披露的重大信息可解释股价的波动。公司指出，有一名第三方投资者接洽公司大股东探讨投资该公司，但大股东表示在回应这项质询前并没有与第三方投资者进行任何具体讨论或签署任何具有约束力的投资协议。

4.吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）与吉宝企业（Keppel Corp）旗下电信公司第一通（M1）签署协议，投资于新成立的第一通网络（M1 Network Private Limited）。

5.明光海事（Beng Kuang Marine）和Abundance international今天开市前要求暂停交易。