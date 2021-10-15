骨痛热症黑区增至15个 侦测到人们普遍缺乏免疫的第三型病毒

（早报讯）截至本月11日，本地出现至少10起病例的骨痛热症黑区增加多三个，至15个，其中有两个黑区侦测到国人普遍缺乏群体免疫的第三型病毒。

国家环境局网站的最新数据显示，本月3日至9日一周内的骨痛热症新增病例达105起，与前一周持平，并且连续三周新增病例破百。活跃的骨痛热症黑区则增加到15个。

其中两个最大的黑区分别是佛罗伦斯路（Florence Road）和后港2道之间，以及后港4道与5、6、7巷的Realty Park，其中前者过去两周内已出现36起新病例，累计病例达177起。

稽查人员也在这两个黑区侦测到国人普遍缺乏群体免疫的第三型病毒(DENV-3)。由于新加坡在过去30年里没有暴发过由第三型病毒引发的疫情，因此人们对这类型病毒的免疫力较低，会更容易受到该病毒传播的影响。

根据环境局早前公布的骨痛热症第二季度报告，自今年2月起，第三型病毒已成为我国骨痛热症主导病毒类型，1月时仅占总病例的21.7％，到了6月，它的占比超过六成，之前占多数的第二型病毒占比则滑落到25.9％。

环境局将持续监测骨痛热症发病率较高的地区，同时也促请居民对伊蚊保持警惕，共同清除房屋内和周围的积水，防止骨痛热症的蔓延与传播。

居家办公也要小心防蚊

人们长时间居家办公与居家学习为伊蚊提供了良好的血液供给。环境局建议公众，尤其是居家办公者应至少每周进行一次清理工作，谨防伊蚊滋生。

家中种植花草的居民应定期清理花盆底盘、粉碎花盆内结块的硬土，并勤于更换花瓶中的水，公众也应将闲置的水桶擦干后倒置、保持屋顶排水沟的清洁并放置杀虫剂。

环境局鼓励居住在骨痛热症黑区的居民定期使用杀虫剂，对房子的角落喷洒和进行清洁工作，并且穿长衣长裤，以防被蚊虫叮咬。

若出现持续性发热、严重头痛、关节和肌肉疼痛、恶心呕吐、皮疹、鼻子或牙龈出血、皮肤容易擦伤等骨痛热症的病征，应尽早就医。