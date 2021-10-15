我国9月份新私宅销量跌31.4％

（早报讯）因新推出的单位不多，以及没有大型项目推出，我国新私宅销量连续两个月下跌，9月份只有834个新私宅单位出售，比8月份的1216个单位减少31.4％。

市区重建局今日（10月15日）中午发布的新私宅预估数据显示，今年9月售出的新单位，比去年同期的1329个，下跌37.2％。

就各地区而言，最受买家欢迎的是代表大众化私宅的中央区以外（OCR），共卖出356个单位。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）则售出310个和168个单位。

若包括执行共管公寓（EC），9月的新私宅销量环比减少2.04％至1296个单位，同比则下跌6.4％。

合登（Huttons）房产集团研究主管李思德指出，9月销量减少的原因是新推出的单位减少。

9月份共推出210个新单位，环比大幅减少74.9％，比去年同期减少84.3％。9月也没有大型项目推出，7月份有白沙新综合项目Pasir Ris 8，沁水轩（The Watergardens at Canberra）则在8月份推出。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说，9月的销量还算是处于可持续的水平。在过去三年内，发展商每年平均售出9563个新单位，每月平均销量达约700个至900个单位。