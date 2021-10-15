专家：下来至少两三周 冠病死亡病例还会继续增加

（早报讯）单是本月首两个星期，本地已有106人死于冠病并发症，占了冠病总死亡人数约一半。专家估计下来至少两三个星期，冠病死亡病例还会继续增加。

根据卫生部昨晚的文告，我国再有15人死于冠病并发症，是疫情在本地暴发以来通报最多死亡病例的一天。其中一名死者年仅23岁，未完成疫苗接种，是至今最年轻的死者。另一名死者也只有34岁，未接种疫苗。目前，总累计死亡病例破200起，达207起。

卫生部说，两名年轻死者都有潜在健康问题。受访专家也不愿多加揣测他们的死因。不过，亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚（Paul Tambyah）教授指出，一项于2012年发布的研究显示，本地儿童和青年的主要死亡原因是癌症和先天性异常病症。

受访专家也预计，本地冠病死亡病例还会继续增加。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授说，由于仍有一部分人不愿意接种疫苗，他预计在接下来的至少两至三周内，因冠病并发症所导致的死亡病例将持续增加。“至于死亡病例何时能够下降，关键在于那些不愿接种疫苗的人是否会改变主意。”

淡马亚也说：“死亡人数可能会随着新增病例的增加而上升，间隔约10到14天。”

30岁以下者是否应接种追加剂？

对于是否应该建议30岁以下的人接种追加剂，淡马亚说：“我不这么认为，英国的疫苗接种和免疫联合委员会，以及美国食品药品监督管理局并未建议健康和非免疫功能低下的年轻人接种追加剂。话虽如此，30岁以下患有严重疾病或免疫抑制的年轻人应该考虑接种追加剂。”

张毅颖则说，他预计这是迟早的事，目前我国仍未安排30岁以下的人接种第三剂疫苗，是因为他们是最后一批完成疫苗接种的群体之一。“在为30岁以下的人提供追加剂之前，我们仍有时间监测真实世界数据，以了解这对年轻人的风险与有效性。”