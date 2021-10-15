东北社理会为低收入家庭学生提供每月15元交通津贴

（早报讯）东北社区发展理事会推出新的交通津贴计划，为每名符合条件的学生提供每月15元的交通津贴，预料能协助区内多达1000名来自低收入家庭的中小学生减轻交通费负担。

东北社理会今天（10月15日）发文告说，当局针对区内的74所学校进行的调查显示，教育工作者和家长希望学生除了享有教育部提供的公共交通津贴援助，也能获得更多津贴来应付交通开销。因此，东北社理会推出这项交通津贴计划，帮助那些住家离学校较远或是须买乘车月票的学生。

津贴计划从即日起开放申请，东北区居民可以在一年中的任何时候提出申请。每名符合条件的学生每个月可获得15元津贴，即使学生每个月已经获得由教育部提供的15元交通津贴，他们还是能享有由东北社理会发放的津贴。这意味着在接下来12个月内，学生可获得社理会提供的180元津贴。

申请者须是居住在东北区的本地公民，或是家中有至少一名成员是本地公民的永久居民，他们每月的人均收入也不能超过800元。有意帮孩子申请交通津贴的家长可上网go.gov.sg/supportatne提出申请。

东北区市长朱倍庆说，在这艰难的冠病疫情期间，东北社理会应该为学生提供援助，也要确保能满足居民的需求。“这项新计划的核心是希望能减轻有需要家庭在交通开销方面的负担，并缓解他们在应付日常开支所面对的压力。”