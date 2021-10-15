148组织承诺为残障者提供更包容性工作环境

（早报讯）去年3月以来，已有来自民私政领域的148个组织签署“协助残障者就业承诺”，为残障者提供更具包容性的工作环境。这些雇主将获得额外支持，提升他们支持残障者融入工作场所和提供培训的能力，当中包括由人力资本新加坡和新加坡协助残障者自立局举办的大师班。

哈莉玛总统今天（10月15日）出席大师班（Masterclass）时说，多年来我国为改善残障者的就业机会持续迈进，经过许多公司共同努力，具包容性的聘请过程逐渐成为了现实。“我们将在今天的大师班中，了解一些组织如何就包容性招聘方式创新，而这将延续我们的包容性招聘之旅。”

她说：“我相信对包容残障者的招聘方式不熟悉的公司，也能看到拥有一个多元且具包容性的劳动力，所带来的战略性优势。聘请残障者对公司整体健康和组织文化有帮助，有了适当的支持，残障者也能像我们任何人一样，为企业做出贡献。”

活动邀请了包括大华银行、微软和人力资源专才学院在内的民私政领域领袖，通过两场线上研讨会，向多达400名雇主和民众分享他们如何营造包容体障者的职场思维，以及为这些员工所提供的培训和无障碍设施。

人力资本新加坡（Human Capital Singapore）今天也宣布推出“人力资源能源银行”（HR Power Bank），为想要外包行政服务的企业，提供相关的人力资源服务，这包括面对人手紧缺的中小企业。

人力资本新加坡管理委员会主席马格纳斯（Richard Magnus）提到，这个人力资源专才共享服务，将由残障者、乐龄，以及专业人士、经理、执行员与技师（简称PMET）组成。“HR Power Bank会扮演代理雇主的角色，为这些群体提供实际操作培训和工作岗位。”

新协立也会资助20名残障者修读相关技能课程，成为人事部实践行政人员（HR Practice Administrator），以及提供10个就业机会。他们将在HR Power Bank明年第一季度启动后，参与计划。