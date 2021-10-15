回港谈生意 蔡和平误踩“地雷”违隔离条例

前知名电视人蔡和平，为饮食生意和妻子飞香港，他们到酒店隔离前把携带的冷冻食品交托司机要送住所保存，却误踩“地雷”称指违反隔离条例掀风波，漏夜从酒店被转送到隔离中心。

曾先后将不少著名香港餐饮品牌，包括米其林餐馆添好运、甘牌烧味与欢乐冰室等，引进本地的前知名电视人蔡和平（75岁）在香港隔离期间越洋接受《新明日报》访问。

他说，本月4日为筹备新的饮食生意与妻子一同飞往香港。

“我在抵达香港前就已经订好将下榻的隔离酒店，准备在那里隔离14天。由于是为公事前来，我也从新加坡带了即食的冷冻食品想给香港的厨师试吃。因为行囊不少，我也租了私人货车跟着我们到酒店，准备将冷冻食品交给司机送往住处保存。”

在抵达酒店后，蔡和平就将冷冻食品交给司机，岂料遭到酒店职员阻止。“他说我不能踏出界，也须要将所有东西带在身上。但我在抵境前看了隔离条例，只要获得当局的批准或是有合理的理由，仍可以把物品交由他人才去隔离。”

在周旋一阵后，蔡和平最终接到香港卫生署人员的电话说这不符合条例，他也立刻叫司机掉头把冷冻食品送回酒店。

“我以为事情就告一段落，但当局人员当天傍晚就以我违反隔离条例，令我和妻子从隔离酒店转换到隔离中心。

我们当晚深夜11时45分从酒店离开，抵达隔离中心是午夜12时30分，我们从登机到入住隔离中心已经历时21个小时，等办理一切手续后过凌晨2时才得以休息。”

今天，是他与妻子在隔离中心居住的第11天，下周一（18日）就会完成隔离令。

蔡和平表示，自己完全支持香港政府的冠病条例。“但条例的写法与字眼显得误导，我才会误会，是在无意的情况下违例。我的物品是公司所需，不是私人物品，这应该可以算是合理的理由。”