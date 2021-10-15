骗子假冒政府或银行收借贷行政费 17人上当被诈13万

骗子一边以办理借贷手续为由向受害者收费，一边假借政府或银行名义向受害者收取行政费，9月以来共有17人受骗，损失逾13万元。

警方发文告指出，近日有不法之徒冒用政府或银行名义发电邮，向上当的借贷者收取借贷行政费。从9月1日至10月4日，共有17名受害者上当，损失金额超过13万。

在这些案件中，受害人通常会收到短信，或从网站或广告上了解到骗子放出的借贷广告。当受害人通过WhatsApp联系上骗子，骗子见受害人上钩就会以办理贷款申请为由，向他们索要个人资料，并向他们索要附加费、办理费、验证费等。

于此同时，骗子也会伪造如金管局、内政部等政府机构或银行的假电邮地址，向受害者发电邮，请他们支付行政费，并表示按照规定，只有在支付行政费后才能发放贷款。

不明就里的受害者按要求转账后，却发现自己并未收到贷款时，才意识到自己上当受骗了。

警方提醒，合法借贷机构不会无故发送莫名的短信或电话。借贷者按规定需亲自到借贷公司办理借贷手续，否则借贷公司不能批准或发放贷款。根据规定，放贷者有责任核实所有借贷者的身份资料，所有的合法借贷公司及注册地点可上网查询。

警方也提醒，借贷公司不会在发放贷款前，要求申请者支付任何费用，无论是服务税、管理费、办理费或任何其他费用。借贷公司通常只会在贷款发放后才收取行政费，这笔费用也通常会在发放贷款的本金中直接扣除。

警方提醒：莫名借贷广告或信息勿回复

只要做到“不看”“不提供”，就能避免落入类似骗局。

警方指出，公众在看到类似的借贷广告和信息时，应该选择忽略，不要回复，也可在防诈应用程序ScamShield中检举；另外也应注意勿将个人信息包括身份证号码、SingPass或银行账户等，随意透露给他人。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。