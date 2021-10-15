本地车辆年增长率维持不变多三年

（早报讯）考虑到冠病疫情对经济和社会的影响，我国现有的车辆常年增长率将维持不变多三年，直到2025年1月31日。

陆路交通管理局今天（10月15日）发文告宣布，中小型汽车（A组）、大型及豪华车（B组）和电单车（D组）每年可允许的增长率将维持在零，货车和巴士组（C组）的常年增长率也维持在0.25％。

陆交局说，考虑到疫情对企业的影响，以及业者尤其是中小型企业对商用车和巴士的依赖，陆交局决定暂时把C组的常年增长率维持在0.25％，让企业有更多时间改善物流运作的效率，减少所需的商用车和巴士。

陆交局强调，维持现有的车辆年增长率多三年，预料不会对拥车证供应带来显著影响，因为拥车证配额主要取决于报销数量。

陆交局也重申，新加坡土地有限，而且须应付不同的土地需求，设定车辆常年增长率有助确保我国汽车数量适度增长，尤其当路上的车辆逼近100万辆。公共交通、共享交通和活跃通勤模式是更可持续的交通模式。

这些年来，陆交局持续改善公交基础设施的可靠性和衔接度，为新加坡人建立更可持续和宜居的环境。地铁汤申—东海岸线的第三、第四和第五阶段，以及环线第六阶段将在下来五年投入运作，裕廊区域线会在2027年至2029年间分阶段启用，跨岛线也预计2030年后陆续竣工。

综合以上工程，地铁网络将在未来20年从目前的245公里延长到360公里。到2030年，脚踏车道网络也将从目前的460公里延长至1300公里。