亚太股市普遍扬升 海指周五再攀升0.3％

（早报讯）亚太股市跟随美国隔夜股市普遍扬升，东京股市今天（10月15日星期五）领涨。新加坡股市继续获得重新开放边境政策的支持，海峡时报指数今天上涨9.05点或0.29％，闭市报3173.91点，连续三天上涨，全周涨幅达1.96％。

新加坡凯基证券（KGI）产品与研究部主任黄感恩接受《联合早报》访问时说：“新加坡股市收涨结束一周交易，主要受政府上周末宣布从10月19日开始将重新开放边境给来自11国家的已接种疫苗的访客。”他指出，第三季企业盈利发布季节将到来，市场期待银行股和商品股的业绩有良好表现。

由于业绩表现强劲以及经济数据优于预期，美国隔夜股市三大股指昨日上涨1.56％至1.73％不等。新加坡今天闭市时，美国三大股指的期货续涨0.22％至0.33％不等。东京股市今天劲涨1.81％，除了美国隔夜股市的表现和企业盈利，日圆疲软是股价获得支持的另一因素。香港、首尔和悉尼股市也分别涨1.48％、0.88％和0.71％。新加坡和东南亚股市的涨幅相对的较小。欧洲股市开盘至今小涨，正迈向7个月来最大周度涨幅。

整体本地股市今天交易量大增至18亿3000万股，交易总值回升至12亿6000万元。上升股298只，下跌股188只。海指成份股今天18只上涨，8只下跌，4只持平。

吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC REIT）今天股价涨1.26％，收报2.42元。信托昨日闭市后宣布与吉宝企业（Keppel Corp）旗下电信公司第一通（M1）签署协议，投资于新成立的第一通网络（M1 Network Private Limited）。信托或其子公司将投资认购该网络公司发行的8870万元债券以及100万元优先股。信托因此在15年里每年将获得1100万元（本金加利息）。第一通和信托在网络公司将有同样数目的董事席位。

中环电脑系统控股（Azeus Systems Holdings）今天股价再涨2.13％，收报9.60元。它昨天股价大涨，并接到新加坡交易所质询。公司今早答复询问时指出，有一名第三方投资者接洽公司大股东探讨投资该公司，但大股东表示在回应这项质询前并没有与第三方投资者进行任何具体讨论或签署任何具有约束力的投资协议。

ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）今早暂停交易并宣布合并计划。合并后成立的信托——ESR-LOGOS REIT，自由流通市值料达25亿元，跻身10大新加坡房地产投资信托。

ESR房地产投资信托将以每单位0.95元的价格，收购所有亚腾乐歌物流信托的单位，收购价由9.5分现金和1.6765个ESR房地产投资信托新单位组成，新单位的发行价为0.51元。单位持有人每持有1000个亚腾乐歌物流信托单位，将可获得95元现金和1676个ESR房地产投资信托新单位。