涉滥用旅游消费券 洲际旅游公司三人被捕

（早报讯）因涉嫌在兑换“重新探索新加坡”消费券过程中让消费者套现，警方逮捕洲际旅游公司三名涉事人员。

该旅行社的执照也将被吊销，并且从“重新探索新加坡”消费券计划中被移除，不得接受新的预订。

根据警方今天发布的文告，警方于9月27日逮捕了跟洲际旅游新加坡有限公司（ Continental Travel Singapore Pte. Ltd）有关的三人。这三人涉嫌让顾客用消费券预订旅行社的本地游览团，再给予他们现金回扣。文告指出，这种返现操作违反了“重新探索新加坡”消费券计划。警方严正看待任何企图骗取政府资助计划的行为，有关调查正在进行。

新加坡旅游局也发文告指出，根据旅游代理商法令（Travel Agents Act）第334章，洲际旅游涉嫌对消费券进行返现，将部分“重新探索新加坡”的预订费用以现金形式退还给公众，因此向该公司发出通知，拟吊销其旅行社执照。

洲际旅游公司已被旅游局从“重新探索新加坡”消费券计划中移除，不得接受新的预订。不过，现有的合法订单将不受影响，仍可按计划进行相关预订活动。

洲际旅游有14天的时间针对旅游局吊销其旅行社执照提出上诉。该旅行社仍须履行对它的消费者及合作伙伴的所有现有义务，确保所有现有订单不受影响。旅行社须告知其消费者已接到暂停旅行社执照的通知。

旅游局也表示会定期检查消费券是否按计划使用，并严厉打击滥用该计划的企业或个人。公众可以通过电邮ethics@stb.gov.sg或在每天上午8时至晚上10时致电1800-2828-228上报任何违规事件。

警方同时提醒公众，严禁将“重新探索新加坡”消费券兑换为现金、代金券、礼券、礼品卡或其他等价物；该消费券仅供个人使用，不可转售消费券及其所订购的产品。同时，切勿将消费券及消费凭证转让给他人，也勿泄露Singpass等账户及个人信息。

“重新探索新加坡”消费券自去年12月起由新加坡旅游局推出，是一项扶持本地旅游业的计划。截至2021年10月1日，已有超过120万新加坡成年公民使用过“重新探索新加坡”消费券，共进行了大约160万个交易，代金券和现金支付的交易总额接近1亿9000万新元。

符合条件的公民只能通过五个授权的平台进行旅游、景点及酒店住宿的预订，这五个平台为：樟宜首选（Changi Recommends）、GlobalTix、客路（Klook）、Traveloka及Trip.com。如果在数码转账方面仍有疑问，公众可向全岛34个民众俱乐部，以及指定购物中心、景点和新邮政寻求帮助。