人力部：延误转送西雅惹兰都康确诊客工到指定设施 因宿舍强制集体检测、资源不足

（早报讯）针对西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍客工感染冠病病毒事件，人力部的初步调查显示，这是有鉴于客工在雇主的安排下，接受强制例行集体检测，而有关当局也未派遣足够的资源以应付突然激增的病例，以致在转送确诊客工到指定设施时有所延误。

人力部属下的保障、关怀与接触小组（Assurance, Care and Engagement Group，简称ACE）署长邓锐辉今天下午走访事发的西雅惹兰都康（Jalan Tukang）速建宿舍后说：“截至昨晚，我们已把抗原快速检测（ART）中检测呈阳性的宿舍住户转送到护理或康复设施。我们在现场也部署了流动医疗团队，以增加提供给客工的护理能力，同时继续提供区域医疗中心和远程医疗服务。”

该宿舍的客工前天因不满医疗支持不足和伙食不卫生，在宿舍内聚集，邓锐辉向这些客工宿舍住户保证当局有足够的隔离设施，有需要的人都会得到医疗支持。

他说：“我们的前线保障支援小组（Forward Assurance and Support Teams，简称FAST）人员将继续与宿舍业者、雇主以及其他合作伙伴密切合作，确保客工的顾虑能及时地解决。”

人力部过去两天介入后，转送确诊病患的过程顺畅，也没有出现任何严重的延误。当局也将加强流程，以确保将检测呈阳性的客工及时转到适当的护理或康复设施。

邓锐辉说：“由于是新流程，我们将尽最大努力从任何失误中恢复过来。我们也呼吁雇主和客工帮助我们确保正确和良好地完成这些流程。”

他指出，受影响的客工有很多都刚到我国工作不久，所以不太了解本地与冠病共存的抗疫方针以及感到焦虑，其中也有大部分人还未接种冠病疫苗。因此，重要的是向他们解释我国是打算如何达到与冠病共存的目标。