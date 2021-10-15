我国接种逾920万剂mRNA冠病疫苗 严重不良反应报告占0.006%

（早报讯）截至今年9月30日，我国卫生科学局共接获1万2589起疑似接种辉瑞或莫德纳冠病疫苗后出现不良反应的报告​​，当中581起属严重不良反应，占接种疫苗总数量的0.006％。

卫生科学局今天（10月15日）发表第六份冠病疫苗安全监测报告。从去年12月30日至今年9月30日，新加坡在全国疫苗接种计划下施打了超过920万剂辉瑞和莫德纳疫苗，当中近439万人已完成两剂接种。

接种这些信使核糖核酸（mRNA）疫苗后出现不良反应的人当中，79%在60岁以下。报告指出，这是因为他们的免疫反应比较活跃，可能出现更多不良反应。女性则占约67%。

自今年9月15日展开追加剂接种计划以来，约23万8000人已打完追加剂。根据报告，接种辉瑞或莫德纳疫苗追加剂的人当中，有14起不良反应报告，通报的不良反应与首两剂相似，包括红疹、血管性水肿、胸口不适、呼吸急促、发烧、虚弱和晕眩。

另有两起严重不良反应报告，分别与严重过敏反应（anaphylaxis）和腿部静脉血栓有关。报告指出，由于追加剂接种计划近期刚展开，卫生科学局将继续密切监测疫苗不良反应，并在必要时采取相关监管措施保障公众健康。

涉及​12岁至18岁青少年的疫苗​不良反应报告有616起，最常见的不良反应包括红疹、荨麻疹、血管性水肿、呼吸急促、胸口不适、发烧、晕眩和昏厥（syncope）。这些不良反应一般在几天内消退，与国外通报的情况一致。

接种辉瑞或莫德纳疫苗后出现严重不良反应的581名病患，多数已康复或正在康复中。最常见的是严重过敏反应（anaphylaxis），共77起，相当于每10万剂疫苗中约0.87起，与国外通报的发病率相似。

其他的严重不良反应包括严重过敏、加剧哮喘症状、呼吸困难、心律过快、血压降低、胸口不适、心包炎和心肌炎等。

另外，有81人在接种mRNA疫苗后出现心肌炎（Myocarditis）和心包炎（Pericarditis），47人在30岁以下，其中43起是男性。30岁至49岁男性的风险也略为提高，介于30岁至39岁的12人当中，七人是男性。

至于没有列入全国疫苗接种计划的科兴疫苗，从今年6月18日至9月30日，共施打了18万零903剂，累计111起不良反应报告。当中九起为严重不良反应，包括严重过敏反应、贝尔氏麻痹症（Bell's Palsy）、血栓、麻痹、心悸和耳鸣。

今年8月30日才开始施打的国药疫苗，则施打了1万7630剂，共有三起不良反应报告，但不严重。卫生科学局提醒，不同疫苗的不良反应报告数量和种类不能直接进行比较，因为这些疫苗的采用时间长短不一，而且只有少于2％本地人口接种了这些非mRNA疫苗。

卫生科学局重申，根据现有数据，接种辉瑞和莫德纳疫苗的好处仍大于已知风险。当局会继续密切监测冠病疫苗的安全性，一旦发现疫苗相关的安全问题就会通知公众。