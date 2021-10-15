Ohm Energy退出电力零售市场

（早报讯）本地再有电力零售商宣布退出市场，专攻家庭用户市场的Ohm Energy从今天起退出，旗下电力账户将从下周三（20日）起转移至新加坡能源集团。

Ohm Energy在网站上指出，过去几个月，电力市场的波动导致公司无法继续提供定价低于受管制价格的配套。“我们正同能源市场管理局和新加坡能源集团（SP Group）合作，确保现有用户全都顺利过渡至新能源。我们保证你的电力供应将不受影响。”

根据该公司发给用户的通告，用户可在账户转至新能源后，选择继续使用新能源的服务，或更换至其他电力零售商。

家庭用户以及每月平均用电量少于4000千瓦时（kWh）的商业用户，将以受管制价格向新能源买电。每月平均用电量至少达4000千瓦时的商业用户，则将通过新能源，向电力批发市场买电。

为了答谢用户的支持，公司也将自发为合约价格低于现有受管制价格的用户提供一笔额外补偿（ex-gratia payment），并会反映在最后的账单上。

Ohm Energy是过去三天内宣布退场的第二家电力零售商。本地市场份额排名第四的电力零售商iSwitch，前天刚宣布从下个月11日起退出电力零售市场。

能源局发言人受询时说，在一个开放和自由的能源市场中，市场竞争的结果可能是零售商退出市场或出现市场整合。该局已接获Ohm退出电力零售市场的通知，Ohm的家庭用户占新加坡家庭消费者总数的不到2％。