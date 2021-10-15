新航预期集团乘客运载能力 在本季将增至疫情前的37％

（早报讯）新航（SIA）今天（10月15日）闭市后透露，它预期集团的乘客运载能力（passenger capacity）到2021/22财年第三季时，将恢复至冠病疫情暴发前的约37％。新航的2021/22财年是在2022年3月截止，该财年第三季即是日历年今年10月至12月。

集团今年9月份的乘客运载能力维持在冠病疫情暴发前约32％水平（与7月份和8月份一样）。不过，集团收费客运公里（passenger traffic）与8月份比（环比）倒是增加4.4％。

它表示，集团9月份的乘客运载率（passenger load factor）达到18.5％，和去年同月份比（同比）增加1.3个百分点，因欧美需求较强劲。若和8月份相比（环比），则乘客运载率是改善了1.0个百分点，主要因疫苗接种者旅游走廊促使来自法兰克福和慕尼黑旅客增加。

新航本身的乘客运载率在9月份为20.2％，高于去年9月份的17.6％。新航旗下廉价航空公司酷航（Scoot）9月份的乘客运载率则为8.6％，同比下跌3.9个百分点。

新航货运（SIA Cargo）在9月份的货物运载率（cargo load factor）为87.4％，同比下跌1.6个百分点，因为货运量（cargo load）增加54.1％，而运载能力增加56.9％。

在9月底时，集团的客运网络覆盖65个地点（包括新加坡），其中新航的全面服务网络覆盖52个地点（包括新加坡），因棉兰机场暂时关闭。酷航的服务覆盖24个地点（包括新加坡）。泗水的机场暂时关闭，而飞往南京及西亚的业务继续暂停直到另行通知。

新航今天股价持平于5.55元。