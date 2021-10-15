网站称伊维菌素能治疗冠病 卫生部：没有科学证明

（早报讯）针对有本地网站刊登文章称伊维菌素（ivermectin）能治疗冠病，卫生部作出回应，表示至今并没有临床试验的科学证据证明该药物能对抗冠病。卫生部也呼吁公众不要自行服用伊维菌素。

卫生部今天（10月15日）在面簿发文，表示当局对于一些本地网站如Truth Warriors张贴与冠病和疫苗相关的未经证实和可能具误导性的信息知情。

卫生部重申，我国批准使用的冠病疫苗已经过卫生科学局和冠病疫苗专家团的评估，是安全并有效的。

卫生部说，Truth Warriors网站也刊登一些声称伊维菌素能安全和有效治疗冠病的文章。一些文章也称，有些国家使用伊维菌素进行冠病的初期治疗，并取得很高的成功率。

在本地，伊维菌素是仅用于治疗寄生虫感染的处方药。伊维菌素不是抗病毒药物，卫生科学局也没有批准使用该药物来预防或治疗冠病。目前，并没有临床试验的科学证明显示伊维菌素能有效对抗冠病。

卫生部指出，自行服用伊维菌素有害健康，也有患者在服用该药物后需要住院治疗。伊维菌素的副作用包括呕吐、腹痛、癫痫、严重皮疹以及肝损伤等。

《联合早报》早前报道，一名65岁妇女因听信教友劝说，以为冠病疫苗有害身体，便在接种第一剂中国国药集团的冠病疫苗后，在没有医生的处方下，自行服用伊维菌素，本月2日送院治疗。

卫生部呼吁民众不要自行服用伊维菌素；应征询医生有关正确治疗冠病的建议。

“请避免揣测以及散播可能造成恐慌的错误信息，而是参考可靠的信息来源。”