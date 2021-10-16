未来两周料频繁下雷阵雨 气温持续炎热

（早报讯）本地过去两周天气炎热干燥，但随着即将进入季风交替期，接下来两周将有更多雷阵雨。每日气温预计介于24到33摄氏度，最高气温可达34摄氏度。

根据新加坡气象署昨晚（10月15日）发布的文告，10月首两周本地受西南季候风影响，比9月更加炎热干燥。过去两周共有九天的气温超过34摄氏度，最高温度出现在10日的滨海湾堤坝，气温高达35.5摄氏度，而最低温是5日的22.3摄氏度，在巴西班让一带录得。

过去两周，本地多处的降雨量比平均水平低，其中登加的降雨量最低，比平均低69％。四美的降雨量则最高，比平均水平高出74％。

随着西南和南北季风转弱，本地气候将进入季风交替期（inter-monsoon period），风速较低且风向多变。除此之外，苏门答腊风飑（Sumatra Squall）不时也将途经马六甲海峡前往南中国海。

气候署因此预计接下来两周的天气将更加潮湿，在多数的上午和下午时分出现雷阵雨，其中几日的降雨量可能尤其高，期间闪电也会更加频密。

尽管接下来两周将频繁下雨，但气温料持续炎热。东南风将从周围海域吹进炎热潮湿的空气，本地东部和南部沿海地区尤其受影响，其中几日的每日最高气温仍可高达34摄氏度，晚上的最低气温也预计高达28摄氏度。

公众可上气象署网站www.weather.gov.sg，或环境局网站www.nea.gov.sg，或下载myENV应用，了解最新天气预测。