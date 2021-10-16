全国眼科中心图书馆 让弱视者租借辅助科技产品

（早报讯）弱视者如今可以到全国眼科中心的辅助科技“图书馆”，试用和租借盲文平板电脑、可辨别人脸的装备、大型遥控器等超过15种科技设备，协助他们找到最适合自己的辅助工具。

其中，患者可试用通过磁力吸附在眼镜架上的“OrCam MyEye”设备，以口头指示或简单的手势，让设备阅读文本、识别人脸，以及辨别眼前的物品。设备提供英文和中文等多种使用语言，更附有LED阅读灯。

全国眼科中心在今天（10月16日）举办的首届辅助科技周，正式推出这个名为“智能科技活跃乐龄资源”（Smart Technology Active Ageing Resource，简称STAAR）角落的辅助科技图书馆。

本地约有1.5%的人口是弱视者，这表示他们无法通过佩戴眼镜、服用药物或手术，改善视力障碍。全国眼科中心院长黄天荫教授提到，患有慢性眼疾的年长人口越来越常见，不过他们却缺乏使用这些科技方案的技能和资源。

新加坡眼科研究所今年发布的一项研究显示，尽管523个受访年长者中，超过半数认为数码医疗服务能协助他们在疫情中减少不必要的接触，但55%的年长者表示不太可能使用这些服务。

黄天荫教授认为，这可能是因为他们对科技不熟悉、恐惧，或有所顾虑。“未来数码医疗项目如果要成功、普及，并且被目标群体所接受，面向病患的数码医疗项目就需要有相关的数码教育、途径、支援和基础设施作为辅助。”

与本地慈善机构SPD（前称体障人士协会）合作推出的辅助科技图书馆自今年3月底预先启动，已有92名患者在会诊时试用这些设备，其中16人将它们租借回家。

辅助科技图书馆开放给所有公众参观，有意使用这些设备的民众则需要经由医生转介，进行弱视评估后，再由验光师决定最适合患者的设备并传授使用方法。

新加坡公民和永久居民可以免费租借设备长达三个星期，非居民则只可以试用。有兴趣者可电邮low_vision@snec. com.sg了解更多详情。

首届辅助科技周邀请了眼科和医疗科技公司、社会企业、护老服务机构等组织，在今早的线上研讨会分享针对视障人士所推出的计划和新型科技产品。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在活动上通过视频致辞，肯定了国家眼科中心持续的创新，巩固他们对病患和世界的重要性。“对于有特殊需求的群体，辅助科技可以提供创新方案，让他们的生活能够更独立、更充实。”

杨莉明也提到，由国家眼科中心带领研发的人工智能系统SELENA+，已于今年7月在全岛20家综合诊所部署。相比人工，这个系统可以更快地解读视网膜画面，测出糖尿病视网膜病变、青光眼、老年黄斑病变等糖尿病引发的并发症。

接下来，政府将拓展SELENA+的功能，以侦测包括肾病在内的疾病，让更多患者能通过早期诊断和介入受益。

延续今天的活动，新加坡导盲犬协会将于下来的两周举办一系列的工作坊，让参与者学习如何利用智能手机上的视觉增强功能，以及了解市面上的各种辅助科技设备和应用。