正视青年心理健康问题 王乙康：跨部门心理健康工作小组将采取措施

（早报讯）这一世代的青年面临更多挑战，对心理健康造成影响。卫生部长王乙康指出，我们不应将心理健康问题污名化，而应更为公开地进行分享和讨论，政府所成立的跨部门心理健康工作小组将采取措施，应对民众所面临的心理健康问题。

卫生部长王乙康今早（10月16日）出席由青年心理健康网络（Youth Mental Well-being Network）旗下的青年心理健康计划Project: It’ll Be Alright举办的座谈会，与其他受邀嘉宾讨论政府、心理健康专家和社交媒体平台在维护青年心理健康方面所扮演的角色。

王乙康说，这一世代的青年所生长的环境与以往非常不同，他们大多数的时间都处在虚拟世界中，因此面临的问题也不同，这就包括网络霸凌和网络性骚扰等问题。与此同时，我们也应在心理健康问题发展为抑郁症等心理疾病之前进行预防，这需要整个社会的共同努力。

王乙康坦言，在减少心理健康的污名化方面，政府的言论是有力度的。

“我们可以表态，说政府了解这一世代面临额外的挑战，从而造成心理健康问题。我们不应将其污名化，而要公开、分享，这是预防和社区护理的一部分。”

王乙康说，政府所成立的跨部门心理健康工作小组将继续往这一方向迈进，应对民众所面临的心理健康问题。

这个跨部门工作小组由卫生部与社会及家庭发展部成立。从冠病心理健康工作小组转型的小组将集合各机构的能力与资源，共同制定全国心理健康战略与行动计划。

工作小组由卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生领导。教育部作为小组的其中成员，将聚焦青少年的心理健康。

Project: It’ll Be Alright的导师、教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲也受邀担任这场座谈会的主持人。

项目负责人林勋谦说，希望通过这项计划，能让正在面临困难的人知道，他们并不是独自一人。

“我们希望通过如这场座谈会这样的公开讨论，提高人们对心理健康的意识，更重要的是鼓励人们在需要的时候寻求帮助，不必担心他人的眼光。”

Project: It’ll Be Alright也将20名青年分享自己如何克服心理健康问题的心路历程汇集成电子书，将于今年12月正式出版。该组织也计划在新加坡国家博物馆举办展览，通过艺术展现这些青年的故事。