能源局正与面对挑战的电力零售商紧密合作

（早报讯）本地电力批发市场近两周来持续经历较大价格波动，过去三天内已有两家电力零售商宣布退场。考虑到情况特殊，新加坡能源市场管理局正在与面对挑战的电力零售商紧密合作。这包括考虑允许零售商暂停营运，将顾客转给新能源集团，并探讨是否要向顾客发放特惠金，好让顾客顺利过渡到另一家电力商。

根据能源局今天（16日）发的文告，如果电力零售商要完全停止运作，当局会确保受影响顾客顺利过渡到下一家电力商。至于想要继续营运的零售商，当局则会与他们合作，以防范未来电力价格波动可对他们造成的影响。

本地电力市场于2018年11月开放，旨在让公众能更灵活地选择适合自己的电力服务配套。然而，受各种因素影响，过去三天里宣布退场的电力零售商已有两家，分别是iSwitch和Ohm。

能源局指出，造成本地电力批发市场过去两周来持续经历较大价格波动的原因，包括全球液化天然气价格大涨，本地用电需求比往常高等。

根据电力零售执照持有者行为准则，要退场的电力零售商须先与其他零售商洽询，看他们是否能以同样的合约条款，接手受影响顾客的合约。如果要退场的零售伤无法将顾客的合约转给另一个零售商代为接手，受影响顾客就会被转给新能源集团。

受影响顾客可以有选择决定要不要接受，或选择加入另一家电力零售商。