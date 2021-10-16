5夜店疑违防疫措施 14男涉私会党被捕

警方与各机构安全距离执法人员展开10天的执法行动，取缔全岛夜间娱乐场所，逮捕了14名涉嫌参加私会党的男子，也揭发五家夜店疑违反冠病安全管理措施。

警方昨日（10月15日）发布文告指出，9月29日至本月9日，刑事侦查局连同七大警署、市区重建局和食品局的安全距离执法人员，在全岛的夜间娱乐场所展开一系列联合执法行动。

文告披露，行动中共检查了228人，并逮捕了14名年龄介于16岁至44岁的男子，他们涉嫌参加私会党而被捕，调查工作还在进行中。

当局也在稽查行动中，发现五家餐饮场所违反冠病19（临时措施）（控制法令）条例2020的安全管理措施。

这五家夜店分别是Base Bistro、The Sleeping Giants、SMLJ Pub、Mama Chin Nonya Café与Phorage。

按照社团法令第14（3）条文，参加私会党一旦罪成，可罚款不超过5000元、最高监禁三年，或两者兼施。

按照冠病19（临时措施）（控制法令）条例2020，不遵守安全管理措施，初犯可罚款不超过一万元、最高监禁六个月，或两者兼施。

警方强调，将会对私会党活动采取“零容忍”态度，并毫不犹豫采取行动。民众也受促远离这类活动，一旦发现就应立即向警方投报。

四家夜间场所被罚款并被令暂时停业，另一家涉嫌提供娱乐服务，因此触犯冠病临时法令而被调查。

文告显示，位于麦波申路401号的Base Bistro被勒令从10月7日起停业10天，罚款1000元。这个场所的主管也因没有戴口罩被罚款300元。

从警方提供的照片可见，当时酒吧里至少有数十人。图片显示，警方也在麦波申商场（Macpherson Mall）展开执法行动，多名男子一字排开站在走廊上接受调查。

三巴旺路29号的The Sleeping Giants因提供娱乐服务，涉嫌触犯冠病临时法令而被调查。

循环路的SMLJ Pub和Mama Chin Nonya Café从本月15日起，分别被勒令停业20天和10天，以及被罚款2000元和1000元。

漆街（Church Street）25号的Phorage则被勒令从本月8日停业10天。有13人各被罚款1000元。