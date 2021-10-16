不堪女雇主拳打脚踢 女佣五楼爬窗到四楼求救

妇女多次虐佣，让女佣一天仅睡4小时，还用毛巾勒她脖子，摔巴掌和扯头发。女佣不堪长期被虐，从五楼厨房窗口爬到楼下单位逃命。

被告是名41岁妇女，她面对五项虐佣以及触犯儿童与青少年法令等控状。

案情显示，受害者是名28岁印尼女佣，她2017年3月起替被告一家人工作，职务包括打扫家里以及照顾被告女儿。女佣月薪580元，没有休假日，不能使用手机，除非与被告外出才能出门。

女佣清晨4时半就起床工作，到了午夜12时半才能睡觉。

被告在2017年12月甩了女佣两巴掌，隔月开始几乎天天虐待对方。

2018年1月，被告见女佣花很长时间打扫客厅，气得责骂她，又甩巴掌，还踢了对方的腿，导致女佣跌坐在地上。被告趁这时抓住女佣的头发，扯她头部撞墙。被告之后拿了一条毛巾勒女佣脖子，导致后者无法呼吸。

同年3月30日，女佣凌晨1时半入睡，一小时后起床做家务，到了清晨5时15分，女佣累得在厨房厕所旁睡着，被告起来后见状，将对方踢倒，待女佣起身后，又推了她的肩膀，等女佣跌倒后再补上几脚。

到了下午1时，女佣忍无可忍，趁被告与丈夫在房里时，从厨房窗口爬到楼下4楼单位逃命。

案情披露，心理卫生学院医生今年2月两度为被告检验，发现她患有重郁症和强迫症，病情扮演了重要角色，导致被告容易动怒，较难控制自己。

被告也有幻听，事发时听到有人告诉她说女佣要拿刀伤害她，她为了自卫才会伤害女佣。

她昨天（10月15日）认罪，案展20日下判。

被告律师要求提交缓刑报告，控方反对，后者也反对判被告缓刑监视。