假劳力士表当抵押 男子借试电板车开溜

文身汉网购电动踏板车，三天内约见三卖家，把假劳力士表当“抵押”，称想要试骑电板车，结果直接骑走逃之夭夭，被判坐牢半年。

被告是36岁的谢国安（译音），他共面对四项控状，包括欺骗、蓄意伤人、偷窃等，控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

三名受害者分别为16岁、17岁和19岁。案情显示，今年1月19日，被告在Carousell平台上看到有人以3000元价格售卖电动踏板车，因此联系对方表示想当天购买。

由于卖家无法出门，于是托16岁朋友帮忙见面交易，后者与另三友人与被告在榜鹅通道的一个游乐场见面，对方戴着一条金链和劳力士金表，自称是“阿窿”，钱对他来说不是问题。

他表示想试骑电板车，还谎称劳力士表值1万3800元，将其交给对方作为保障，岂料将电板车骑走后就没回来，受害者联络他，他才接电话称正前往警局，不想与任何人说话。

少年报警，并透露被告手脚都有文身，被告同天被逮捕。

今年1月18日，被告同样假意想买800元的电板车，约17岁卖家见面，同意付20元押金和对方的德士费。两人碰面后，被告转了20元给对方，并表示想要试骑电板车。

卖家担心被告骑车逃，不愿交出钥匙，被告称住在附近，多次保证不会逃走，几分钟后却又称不想买了，卖家把20元押金退还，被告否认收到钱，卖家拿了他的手机，让他查看转账成功。被告这时突然发怒，拳打了卖家的脸两次，造成对方脸部挫伤。

法官最终判被告坐牢六个月，赔偿121元医药费，被告没有偿还，坐牢一天代替。