王瑞杰：传承文化传统时继续维持族群和谐

（早报讯）副总理王瑞杰在新加坡宗乡会馆联合总会第17届理事会就职典礼上，呼吁国人珍惜我国多元种族文化特点，在传承各族群特有文化传统的同时，继续维持族群和谐。

宗乡总会第17届理事会今天（10月16日）在副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰的见证下宣誓就职。就职典礼以线上线下方式举行，受邀出席的嘉宾包括担任华社联络组主席的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉。

宗乡总会于9月下旬完成第17届理事会换届选举，由蔡其生接替陈奕福成为第四任会长，副会长由钟声坚和曾建权担任。上一届财政吴绍均获选为秘书长，洪宝兴则是本届财政。

王瑞杰在致辞时强调，我国社会将不断发展和演变，但有一个特征是值得我们小心经营和珍惜的，那就是多元种族文化。他说：“种族和谐得来不易，每一代国人都必须付出努力。我很高兴看到会馆以不同方式，促进各族人民相互了解，和谐共处。由宗乡总会举办的华族文化活动，融入我国其他种族的文化特色，反映了新加坡多元文化的社会面貌，也加强所有国人对新加坡的认同感。”

成立于1985年的宗乡总会，宗旨在弘扬华族文化与价值观，并以促进社会和谐与凝聚力为愿景。在首任会长黄祖耀的带领下，总会成功实现宗乡团体的文化转型。第二任会长蔡天宝则不断扩大总会的功能，增加“杰出会馆奖”“端午节嘉年华会”等颇具影响力的活动，并倡导成立新加坡华族文化中心。陈奕福担任第三任会长期间，遇到席卷全球的冠病疫情，带领理事会积极配合政府抗疫，在困难时期采用新科技推展会务。

蔡其生在就职典礼上感谢三位前会长和历届理事暨执委的贡献，并提出总会下来将围绕三个重点开展会务。一、加快总会转型，提高管理效率，加速数码化，同时协助会员团体实现数码转型。二、与会员团体开展不同层次的交流，积极探索更多元化的活动方式，成为慈善和公益等社会事务的汇集点，吸引年轻一代加入。三、加强与各族群的合作与融合，促进社会和谐。

蔡其生也说：“新加坡多元种族多元文化的特性，一方面塑造了独特的社会文化，另一方面也容易导致社会分化，尤其是在疫情暴发期间，国际局势越来越紧张，我国作为一个高度开放的国家，容易受到各方势力的影响，这些都加剧了社会分化的风险。这个时候，宗乡团体作为社会的核心部分，更要负起责任，坚持立场，发挥影响力，团结各族群，提高社会凝聚力，推动民间的正向交流与互动，共同战胜困难。”

卸下第16届理事会会长一职的陈奕福，在新理事会就职典礼上回顾了宗乡总会过去三年的会务。除了感谢他的团队，还有社会各界人士在他任期内给予的信任和支持，陈奕福也勉励新一届理事会继续保持精诚团结、继往开来的精神，为宗乡总会再创辉煌。