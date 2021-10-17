SkyParc @ Dawson组屋爱屋及乌 生态设计获得建屋局奖

（早报讯）为小蜜蜂建“酒店”、为小鸟儿筑“巢”……负责女皇镇杜生区SkyParc @ Dawson预购组屋项目设计的团队沿着杜生社区生态廊道设置了蜜蜂、鸟儿等可用来育儿的木质结构。

这些首次出现在组屋区内的小巧思有助吸引昆虫鸟儿，在丰富区内的生态多样性的同时，也寓教于乐。

SkyParc @ Dawson的设计工作由Design Link Architects Pte Ltd的团队负责。这个项目去年底完工，有181个二房式至五房式单位。

项目坐落在200公尺长的杜生社区生态廊道旁（部分过去是玛格烈通道）。团队在设计廊道时，想营造的不仅是让居民舒适漫步的空间，也不忘为昆虫鸟儿建造安乐窝。

Design Link Architects总经理郑定宜受访时说：“自然与生态多样性是贯穿整个项目的两大概念。我们希望这条生态廊道是寓教于乐的休闲空间，须在设计时确保所构思的点子能让廊道设施更丰富，有趣。”

团队沿着走道设置了好些形状不同，类似小木屋的木制箱形结构。有的是让没攻击性的独居蜜蜂（solitary bee）育儿的“蜜蜂酒店”（bee hotel）；有的则可用作鸟巢(nest box)，让鹊鸲等鸟儿喂食雏鸟。居民还能依据告示牌的资讯，教育孩子相关科学知识。

廊道沿途共18棵成年雨树和大叶桃花心木（broad-leafed mahogany）也获保留，可在艳阳高照时为居民遮荫，也为加强这区生态打好基础。

此外，为紧扣杜生区“在公园内生活”的规划概念，团队与负责规划景观的工作人员合作时，尽量在不同设施之间添加绿意。该项目的屋顶花园、空中廊道和组屋底层空间就种有超过80种树木、棕榈和灌木。

Design Link Architects Pte Ltd团队为居民建造宜居绿色居住环境所付出的努力，让他们获得建屋局颁发的设计奖。

建屋局今天（10月17日）发文告宣布，将在来临星期三举行颁奖礼，由国家发展部长李智陞颁发16个奖项，表扬业内人士在设计、建筑与工程方面的卓越表现。

其中，有六家建筑承包商的建筑质量评估指数（CONQUAS）达到90分以上，将获颁建屋局建筑奖（HDB Construction Award）。该奖项表扬那些采用创新建筑解决方案克服施工挑战，同时维护项目质量与员工安全的建筑公司。

建屋局局长陈明锐在文告中说：“过去一年半对我们的承包商与顾问而言，特别具挑战性，但他们直面挑战。得益于他们在疫情中的奉献精神、专业态度和适应能力，建屋局能不断为新加坡人提供优质房屋，至今交付的组屋单位已超过疫前水平。”