SkyParc @ Dawson组屋爱屋及乌 生态设计获得建屋局奖

文 /
宋慧纯 杨浚鑫

摄影 /
李健玮

发布 / 2021年10月17日 1:00 PM

更新 / 2021年10月17日 1:11 PM

设在杜生社区生态廊道的这些看似小木屋的箱形结构其实是供独居蜜蜂育儿的设施。独居蜜蜂一般不具攻击性，能与周遭生态和平共存。（李健玮摄）
设在杜生社区生态廊道的这些看似小木屋的箱形结构其实是供独居蜜蜂育儿的设施。独居蜜蜂一般不具攻击性，能与周遭生态和平共存。（李健玮摄）

字体大小:

（早报讯）为小蜜蜂建“酒店”、为小鸟儿筑“巢”……负责女皇镇杜生区SkyParc @ Dawson预购组屋项目设计的团队沿着杜生社区生态廊道设置了蜜蜂、鸟儿等可用来育儿的木质结构。

这些首次出现在组屋区内的小巧思有助吸引昆虫鸟儿，在丰富区内的生态多样性的同时，也寓教于乐。

SkyParc @ Dawson的设计工作由Design Link Architects Pte Ltd的团队负责。这个项目去年底完工，有181个二房式至五房式单位。

项目坐落在200公尺长的杜生社区生态廊道旁（部分过去是玛格烈通道）。团队在设计廊道时，想营造的不仅是让居民舒适漫步的空间，也不忘为昆虫鸟儿建造安乐窝。

Design Link Architects总经理郑定宜受访时说：“自然与生态多样性是贯穿整个项目的两大概念。我们希望这条生态廊道是寓教于乐的休闲空间，须在设计时确保所构思的点子能让廊道设施更丰富，有趣。”

团队沿着走道设置了好些形状不同，类似小木屋的木制箱形结构。有的是让没攻击性的独居蜜蜂（solitary bee）育儿的“蜜蜂酒店”（bee hotel）；有的则可用作鸟巢(nest box)，让鹊鸲等鸟儿喂食雏鸟。居民还能依据告示牌的资讯，教育孩子相关科学知识。

廊道沿途共18棵成年雨树和大叶桃花心木（broad-leafed mahogany）也获保留，可在艳阳高照时为居民遮荫，也为加强这区生态打好基础。

此外，为紧扣杜生区“在公园内生活”的规划概念，团队与负责规划景观的工作人员合作时，尽量在不同设施之间添加绿意。该项目的屋顶花园、空中廊道和组屋底层空间就种有超过80种树木、棕榈和灌木。

Design Link Architects Pte Ltd团队为居民建造宜居绿色居住环境所付出的努力，让他们获得建屋局颁发的设计奖。

建屋局今天（10月17日）发文告宣布，将在来临星期三举行颁奖礼，由国家发展部长李智陞颁发16个奖项，表扬业内人士在设计、建筑与工程方面的卓越表现。

其中，有六家建筑承包商的建筑质量评估指数（CONQUAS）达到90分以上，将获颁建屋局建筑奖（HDB Construction Award）。该奖项表扬那些采用创新建筑解决方案克服施工挑战，同时维护项目质量与员工安全的建筑公司。

建屋局局长陈明锐在文告中说：“过去一年半对我们的承包商与顾问而言，特别具挑战性，但他们直面挑战。得益于他们在疫情中的奉献精神、专业态度和适应能力，建屋局能不断为新加坡人提供优质房屋，至今交付的组屋单位已超过疫前水平。”

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容