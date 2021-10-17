接种疫苗才能在小贩中心堂食首个周末 更多食客选择打包

（早报讯）在差异化防疫管理措施实施的首个周末，未接种疫苗的公众不能堂食，平时较多年长人士聚集的牛车水大厦熟食中心和珍珠坊熟食中心的客流显著减少，更多人选择打包，现场也有安全距离大使检查食客是否遵守安全措施。

记者今早（10月17日）走访牛车水大厦熟食中心和珍珠坊熟食中心，发现这两座熟食中心的入口处都有工作人员，提醒公众扫描SafeEntry后才能进入，公众也都清楚要完成疫苗接种才能堂食。现场也有两名安全距离大使在熟食中心各区域走动，确保食客在未进食时戴上口罩，且最多两人一桌，保持安全距离。

据记者观察，牛车水大厦熟食中心和珍珠坊熟食中心只有约半数的座位满座，多数食客选择打包，约两成的摊位没有营业。受访的摊贩反映，今早的人潮与上个星期相比少了超过五成，生意自然也下跌了一些。

牛车水大厦熟食中心著名勿洛水粿的刘姓摊贩表示，该熟食中心的人潮与上个周末相比减少了一半，还好未接种疫苗的食客可以打包，生意才不至于受重挫。“自星期三起，未接种疫苗的公众不能堂食后，这里的人就更少了，也没有那么多老人家在这里聚集。我们今天早上10点就卖完了，因为进的货比较少，也有很多食客来打包。”

在该熟食中心打包的公众罗杰胜（45岁，石油服务）说，现在社区病例居高不下，而且也不能多过两人堂食，打包食物会比较方便。“打包回家还能与家人一起吃，也比较安全，减低被冠病传染的风险。”

珍珠坊熟食中心的116烧腊摊贩刘黎（56岁）也指出，这里自疫情以后的人潮少了很多，摊位生意都是依靠老顾客光顾。“还好有熟客来打包，不然这里冷清清，以前满座的情况不再，我们也很无奈，希望情况会好转。”

在达曼裕廊熟食中心帮忙父亲打理摊位的的庄维喜（20岁）则说，相比上周，这周选择外带的食客的比例有所上调。即便如此，他指出，小贩中心的人潮少了近20%。

在该熟食中心用餐的食客许国伟（32岁，鱼贩）今天刚好要到附近民众俱乐部接种第三剂疫苗，所以顺便来堂食。“我一般上会选择打包，比较安全。”

本月9日起，接种追加剂的对象扩大至医疗人员与前线工作者，30岁及以上者也会陆续收到预约接种的短信。