三巴士连环撞 车长乘客送院

（早报讯）一辆准备进站的巴士疑刹车不及，撞上巴士站里的另两辆巴士，酿三辆巴士连环撞车祸。肇祸巴士的挡风镜破裂，该辆巴士的60岁车长和另一辆巴士的72岁男乘客，双双受伤入院。

车祸发生在今天（10月17日）早上7时25分，地点是靠近后港11街第160座组屋的巴士站。

读者郑先生（63岁，运输业）拨电通知《联合晚报》，今早路经该处时，看见三辆巴士车头贴车尾连环撞在一起，现场来了救护车，警方和医护人员。

他猜测是路线113号的巴士在抵达巴士站时来不及刹车，结果撞上巴士站里的另外两辆巴士。

据《联合晚报》了解，113号巴士先撞上24号巴士，跟着也波及最前方的76号巴士，而24号巴士上的男乘客因此受伤。

郑先生说：“肇祸巴士的挡风镜已经爆裂，我经过时没看见巴士车长，只看到医护人员正在救治一名女乘客，她还能自己走路，走到救护车，应该只是受轻伤。”

警方受询时指出，今早接获一起涉及三辆巴士的交通意外，一名60岁的巴士车长和一名72岁的男乘客在意识清醒下被送往医院。警方调查还在进行中。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复《联合晚报》询问时说，连环车祸涉及该公司的113号、24号和76号巴士。113号巴士车长和24号巴士的乘客都被送院接受治疗，另一名113号巴士上的乘客在现场接受医护人员的治疗后，已经先行离开现场。

“我们已经和她联系，她说已经好多了，不须要进一步的医疗护理。其他的乘客在事发后则没有要求医疗协助。”

陈爱玲表示，他们已经尝试联系受伤的乘客，也会尽全力地提供协助。“我们对受影响的乘客和驾驶者造成的困扰和不便，深感抱歉，我们目前正协助警方进行调查。”