新加坡心脏基金提供培训 超过2000名客工学心肺复苏

（早报讯）为了纪念“心脏工程”活动今年迈入第10届，新加坡心脏基金从本月起为宿舍业者及客工提供心肺复苏课程，预计可惠及超过2000名客工。

昨天（16日）是世界救心日（World Restart a Heart Day），根据2020年的生死注册局数据，本地每年有超过6200起心血管死亡案例，2020年共有超过6900起。当中，工作场所安全与卫生学院发现与工作相关的心血管死亡案例增加，从2012年的26起增至2017年的68起。

在宿舍急救人员计划下，人力部属下的保障、关怀与接触（ACE）小组将和新加坡宿舍协会（DASL）及新加坡心脏基金等心肺复苏术（CPR）和自动体外除颤器（AED）培训中心合作，让客工、宿舍业者及前线人员具备必要的救命术，并能及时应对任何宿舍内发生的心脏骤停事故。

基金下来两年每月将请24名来自一个宿舍的ACE之友(FACE)联络网客工及宿舍运营商参与长达一小时的心肺复苏课程，通过教育与培训。

新加坡心脏基金今天举行第10届的“心脏工程”（Project Heart）活动，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生参加活动时，强烈鼓励雇主让员工参与心肺复苏术和自动体外除颤器培训，并且在工作场所安置足够的自动体外除颤器，把除颤器登记于自动体外除颤器登记处（R-AEDi），让员工在必要时能及时找到最靠近的急救设备地点。

“任何人都可能成为受害者，但所有人却能成为急救人员。”

配合今年的“心脏工程”活动，新加坡心脏基金也举行了一小时的免费重启心脏线上课程，超过400名公众报名参与，由基金的培训师教导他们如何利用厕纸卷、衣服及毛巾制作训练模型（manikin）训练按压胸口。

为了应付疫情限制，重启心脏线上课程自去年10月展开，如今已吸引超过1300人参加。参与者不会获得认证，但课程可让公众了解基本救人技巧，包括手的正确位置及按压深度与速度，确保疫情仍不妨碍施救工作。