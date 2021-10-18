（早报讯）投资者将权衡于美国企业盈利强劲以及对通货膨胀的担忧，亚太股市今天（10月18日周一）开市料将涨跌不一。美国纽约隔夜股市上周五扬升，标普500指数涨0.75％，道琼斯指数涨1.09％，纳斯达克指数涨0.50％。美国三大股指的期货今天至今微幅下跌。刚开市的东京股市已下滑0.14％。

本地方面，企业盈利上涨及疫苗接种者旅游走廊等国内外因素，促使海峡时报指数连续两周上涨，上周五（15日）单日涨9.05点或0.29％，闭市报3173.91点。

周一值得关注的股票：

1.新航（SIA）上周五（10月15日）闭市后透露，它预期集团的乘客运载能力（passenger capacity）到2021/22财年第三季时，将恢复至冠病疫情暴发前的约37％。新航的2021/22财年是在2022年3月截止，该财年第三季即是日历年今年10月至12月。

集团今年9月份的乘客运载能力维持在冠病疫情暴发前约32％水平（与7月份和8月份一样）。不过，集团收费客运公里（passenger traffic）与8月份比（环比）倒是增加4.4％。

新航上周五股价持平于5.55元。

2.莱佛士教育（Raffles Education）上周五发布常年报告书，其第二大股东黄鸿年隔天针对年报中的披露致函董事会，指公司掌控股东、主席兼总裁周华盛致使公司以高薪聘请周华盛的所有成年家庭成员。黄鸿年这封信已公开于网上。

莱佛士教育上周五股价持平于8.2分。

3.香港挂牌ESR Cayman公司的独立董事的独立财务顾问，建议股东投票支持公司以52亿美元全面收购亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）的计划。财务顾问Somerley Capital认为，收购价公允且合理。

这两家公司分别是本地挂牌ESR房地产投资信托（ESR-REIT）和亚腾乐歌物流信托（ARA LOGOS Logistics Trust）的保荐机构，两只本地信托上周五宣布合并计划。ESR房地产投资信托将以每单位0.95元，收购亚腾乐歌物流信托的所有单位。合并后的信托，会是新加坡10大房地产投资信托之一。

ESR房地产投资信托和亚腾乐歌物流信托上周五皆暂停交易，上周四股价最后分别报0.465元和0.935元。它们今天将恢复交易。

4.明策（Clearbridge Health）上周五宣布，集团有意开发新业务，在全球医疗领域中寻找值得投资的企业，并帮助它们壮大，以便在最终通过脱售或其他结构退出市场。

明策上周五股价涨1.70％，闭市报0.12元。

5.AGV集团上周五签约将私下发售2889万股新股给掌控股东蔡伟奇（音译Chua Wei Kee），发售价每股0.9分，总计26万元，供公司用于一般营运。这批私下发售的新股，将占公司现有股本的2.89％。发售价是基于上周五该股的0.9分交易量加权平均价。公司进行这项私下发售，是要改善现金流以及加强公司的财务状况。

AGV集团上周五股价持平于0.9分。

6.长信传媒（G.H.Y Culture & Media）上周五闭市后透露，它不会进行投资本地片商Clover Films集团的计划，因为有关的谅解备忘录期限已过，而双方至今没有达成协议。双方将继续探讨其他合作机会。集团也将继续寻找其他适合的机会，以加强新加坡和东南亚业务。

长信传媒上周五股价持平于0.585元。

7.金兴（Kim Heng）上周五闭市后透露，它已完成购买1250公吨Sany履带式起重机（crawler crane）的交易，起重机总值约1000万元。此外，集团已签署起重及安装全体工程服务合约，为一家越南主要的风电场承包商提供服务。新添购的Sany履带式起重机，将部署于完成该合约。合约期为30个月，合约总值720万美元（970万新元）。

金兴上周五股价涨1.91％，闭市报0.107元。

8.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）今早透露，它已获得澳大利亚外国投资审查委员会（FIRB）批准，将以4亿6325万澳元（4亿5400万新元）收购澳大利亚新南威尔士位于Norwest商业园内的一座永久地契房地产。

宝泽亚太房地产投资信托上周五股价持平于1.50元。

9.安杰德国际（Ntegrator International）今天要去股票暂停交易，以待公布消息。

10.逢来发集团（Hong Lai Huat）今早透露，它与HSC Group签署合资协议，将在柬埔寨—新加坡农业中枢（Cambodia-Singapore Agriculture Hub）合作勘探和开采矿物资源。HSC Group将负责向当地管制者申请采矿业务必要的批准，该业务预期隔月开始营运。

逢来发集团上周五股价持平于0.095元。