更多员工寻求调解和咨询 就业事项投诉增加

（早报讯）劳资政伙伴在上个财政年为1万8072名员工提供调解和咨询服务，人数比前一年多。有关就业事项的投诉也增加约200起。

去年4月至今年3月，当局协助员工讨回的薪金和赔偿总额达1300万元。求助追讨薪金的4556名员工中，93％得以讨回全额或获得补偿。

根据劳资政联盟有限公司今天（10月18日）发布的2020/2021年度报告中，劳资政纠纷调解联盟（简称TADM）在冠病疫情期间继续通过电话和网络平台提供调解和咨询服务，共帮助1万8072名员工，比前一个财年的1万6952名员工多。

当中有4556名员工向当局求助追讨薪金，93％得以讨回全额薪金或得到补偿。TADM协助员工讨回的薪金以及因不合理解雇的赔偿额共1300万元。

上个财年通过雇佣纠纷索偿法令提出的7162份索偿中，81％在TADM的协助下解决。

就业方面的投诉增加

劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）也接到更多有关就业事项的询问与投诉。投诉案共710起，比2019财年的507起多约200起。询问达3816起，远高于前一个财年的1350起，反馈达4163起，比前一个财年的2457起多。

TAFEP在报告中指出，这可能是基于更完善的公平考量框架。在疫情期间也有更多解雇、裁员和与人力资源政策改变的事件，导致投诉与询问增加。与上个财年相同，个案中常见的三大课题包括：给予新加坡人公平考量、年龄与性别。

在推动雇主采用公平与良好雇佣做法的方面，超过1万家企业采纳至少一套劳资政标准，较多雇主采纳灵活工作安排的标准。

近3万8000家企业也加入安全商业环境计划（BizSAFE），支持打造安全的工作环境。

劳资政联盟有限公司主席李庆言在文告中指出，疫情为工作形式带来许多改变，劳资政联盟也得通过新的方式与雇主和员工联系，确保服务不中断。