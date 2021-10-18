个人健康资料共享有助改善医疗服务 王乙康：须制定相关政策和条例但避免滥用

（早报讯）随着医疗领域迈向数码化，对于医疗资料持有绝对保密的心态已不再合适。我国必须以可控的方式制定共享个人健康资料的政策和条例，在提高医疗保健品质的同时，避免这类信息遭滥用。

卫生部长王乙康今早（10月18日）在医疗卫生信息和管理系统协会亚太区大会（HIMSS21 APAC Conference）上致辞时说，数码科技改变多个领域的运作模式，而医疗保健行业也不例外。不过，医疗保健是个较为复杂的领域，因此该行业的数码颠覆不会像其他领域一样迅速发生。

王乙康指出，在充分利用数码科技来改变和提升医疗系统之前，我们必须先解决政策、监管以及公众信心的问题。在公共政策方面，我国也必须着手应对三大方面的顾虑。

首先，随着人口老龄化，更多社会意识到疾病管理的重心必须从急症医院转移至社区。慢性疾病管理应是预防性的，并在基层医疗护理层面进行。

王乙康说，这是个明智的做法，但需要政府重新思考医疗保健生态系统的设计，以及如何为该领域提供资源。同时，这也意味着不同的场所如社区、社会服务机构和医院等，必须无缝地为患者提供护理。

“在预防保健方面，我们不仅需要医疗信息。我们也需要有关生活方式、家庭和工作环境等健康决定因素的即时和充分数据，才能提前设计出正确的对策。”

另外，我国也需加强现有的医疗保健信息技术（IT）基础设施，为病患提供更完善的护理。

王乙康说，我国在2011年推出全国电子健康记录，让不同的医疗服务提供者能够共享患者的医疗资料。目前，当局也正在提升这一信息技术基础设施。除了共享简要的医疗资料以外，分享医疗团队对患者的评估以及病患的护理计划，将有助于对患者的病情和需要有共识。

再来，在数据保密方面，因个人医疗资料较为敏感，医疗行业一直以来都会对病患的资料保密。

不过，随着数码科技的出现，确保患者的健康资料能在不同的医疗机构之间共享带来巨大的益处，从而提升患者的健康、改善护理、推进医药科学并最终拯救生命。

王乙康说：“对医疗资料绝对保密的想法已不适用，我们要以可控的方式制定共享个人健康信息的政策和条例，以达到改善医疗护理的崇高目标，但也要避免滥用。”