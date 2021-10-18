黄永宏：五国联防安排为区域发挥稳定作用

（早报讯）本区域面对最大的安全威胁是误解与误判，而成立了50年的五国联防安排作为具包容性的防务机制能起着稳定器的作用，为区域和平与稳定做出贡献。

来自新加坡、马来西亚、英国、澳大利亚和新西兰的军舰和军机今天（10月18日）中午在滨海南联合进行空中巡礼和海军舰艇展示，庆祝五国联防安排（简称FPDA）成立50周年。国防部长黄永宏医生在与五国外事和军事代表一同观礼后接受在场媒体访问时指出，虽然如今本区域乃至全球的安全挑战已和50年前有所不同，但五国联防安排仍旧发挥影响力。

“五国的‘团结金禧’演习以及空中巡礼和海军舰艇展示反映了五国的坚定承诺，也重申我们不针对任何一国或对任何一国形成威胁，而是作为提倡包容与合作的区域组织的姿态。”

被问及区域安全所面对的最大威胁时，黄永宏说，最大的威胁“不是任何一个国家，而是误解与误判”。五国联防安排作为具包容性、为区域和平与稳定做出贡献的机制，能发挥稳定器作用。

“它很好地示范了区域组织能如何继续建立这样的关系。五国联防安排能50年不间断地发挥这样的作用，令人佩服也让人满意。五国联防安排能有这样的精神，前途光明。”

今天中午的空中巡礼分三个部分进行。第一部分为新加坡空军部队呈献的三角队形，第二部分为由五国的战斗机、海上侦察机及直升机联合组成的飞行表演，第三部分是由新加坡空军部队F-16和F-15SG战斗机呈献“星花绽放”（bomb burst）队形。

参与海军舰艇展示的则有我国海军的威武级隐形护卫舰坚信号（RSS Steadfast）、澳洲堪培拉号、马来西亚的莱库号（KD Lekiu），以及新西兰的奥特亚罗瓦号（HMNZS Aotearoa）。英国的钻石号（HMS Diamond）因技术困难而没有亮相。