抢老妇又破门偷窃 男子判监58个月鞭六下

男子拦截85岁老妇电动车，抢走她儿子给她的250元，同天还到店铺偷走超过600元，更在受警方调查之际，破门进入咖啡厅偷走近3560元的财物。

被告是41岁男子加坎坦（Jaikanthan s/o Krishnasamy），他面对抢劫、破门行窃、偷窃等八项控状。

案情显示，第一个受害人是85岁老妇。去年3月16日，受害人驾驶电动车的个人代步工具下楼买打火机，在法兰西路（French Road）第802座组屋楼下遇到被告。由于老妇曾售卖安眠药，被告询问是否能给他两颗，之后再付钱，但遭老妇拒绝。

数分钟后，被告又找上老妇，这次他拦截电动车，强行把手放在扶手不让老妇离开，再从老妇口袋中取出她的钱包。由于老妇害怕，身体又弱，所以没有反抗。当被告将钱包还给老妇后，她发现儿子给她的250元零用钱不翼而飞。

事后，由于老妇没有手机报警，邻居协助她报案。

同天下午约3时50分，被告到盛港鲤河大厦的一个商店内，趁女店员去上厕所，偷走收银机内的643元。

被告三天后在住家被逮捕，并在同月27日获保释。

被告当时因为上述这两起案件受警方调查，但在去年5月1日凌晨在实龙岗北1道第149座徘徊时，破门进入一家咖啡厅偷走1800元的膝上电脑、送餐线上平板电脑、1500元的苹果iPad等物品。

被告同天在咖啡厅附近被逮捕。

控方表示，被告曾有过破门行窃与偷窃的案底，现在又犯案，并没有吸取教训。

被告亲笔写了求情信表示，想出狱后和伴侣结婚，将从今天开始改过自新做人。

法官最后判被告入狱58个月，鞭刑六下。（人名译音）