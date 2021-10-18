人力部允许更多外籍女佣入境

（早报讯）我国已开放更多名额让外籍女佣入境，但基于公共卫生考量，仍有必要管控人数，并且会优先考虑有看护需求的家庭。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳今天（10月18日）在面簿贴文说，由于入境申请数量庞大，一些雇主或无法在短期内顺利获得入境批准。

颜晓芳说，未来几周有了更多入境申请的名额，这些雇主可再次登录平台查看。“随着冠病形势好转，我们会再次检讨入境申请限额。”

本月15日起，人力部恢复受理较高风险国家或地区的外籍女佣入境申请。若女佣已完成接种，雇主和中介可通过移民与关卡局的SafeTravel平台，申请让她们从下个月1日起入境新加坡。

若急需聘请女佣，公众可考虑新加坡劳务中介协会于今年7月中开始试行安全引进女佣的计划。该计划要求女佣在来新前14天待在自己国家的入职设施接受多轮冠病检测，抵境后也仍须遵守我国现有防疫措施。

根据劳务中介协会的面簿贴文，该计划已进一步扩大，目前每周都会协调来自菲律宾、印度尼西亚、缅甸和印度的女佣入境事宜。

颜晓芳说，人力部此次增加女佣的入境人数后，希望能帮助更多家庭满足看护需求。“在确保新加坡的冠病形势管理得当之际，我的人力部同事和我也正尽量促成让更多女佣入境。”