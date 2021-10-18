南艺学生设计小怪兽垃圾桶 鼓励公众不乱丢垃圾

（早报讯）为鼓励公众将垃圾投入垃圾桶，公共卫生理事会与南洋艺术学院合作，将在全岛15个地点安置三种不同设计的小怪兽垃圾桶。

这三款垃圾桶由南洋艺术学院二年级学生设计，分别名为“Timmy TumTrash”“Claire ClawTrash”和“Eddy EyeTrash”。

接下来公共卫生理事会还将举办一场名为“投喂我的小怪兽”（Feed My Trashemons）中学生垃圾桶设计比赛，旨在鼓励学生不乱丢垃圾、培养环保意识并尊重清洁工人。

该比赛面向13至17岁的中学生，为他们提供一个施展创意的平台。前三名获奖者不仅能获得现金奖励，也将在明年的公共卫生理事会年度活动“保持清洁，新加坡！”（Keep Clean, Singapore!）中展示。

公共卫生理事会主席爱德华·迪西瓦说：“我们相信这样的比赛将鼓励年轻人更加关注环境问题，并以创新的形式激励其他人保护环境。我们希望能通过设计垃圾箱的活动来提升社会关注度，并向他们强调正确丢垃圾的必要。”

所有垃圾桶的设计作品须在2021年11月30日前提交。更多详情可访问公共卫生理事会官方网站www.publichygienecouncil.sg或面簿页面www.facebook.com/keepsgclean。