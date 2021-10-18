莱佛士教育股价暴跌26％至历史最低 文 / 王阳发 发布 / 2021年10月18日 6:53 PM 更新 / 2021年10月18日 7:03 PM 字体大小: 小 中 大 （早报讯）莱佛士教育（Raffles Education）今天（10月18日星期一）股价暴跌25.61％至6.1分，这是其历史最低闭市价，暴跌是在午盘发生。该股今天交易异常活跃，共5234万股转手，并遭新交所询问异常交易原由。 莱佛士教育上周五发布常年报告书，其第二大股东黄鸿年隔天针对年报中的披露致函董事会，指公司掌控股东、主席兼总裁周华盛致使公司以高薪聘请周华盛的所有成年家庭成员。黄鸿年今天进一步致函董事会提出多道问题要求答复，包括为何审计师质疑集团能否持续经营，周华盛的年薪仍达289万元。 该公司上周五披露，审计师已审计董事薪酬，周华盛截至今年6月底2021财年年薪289万元。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 财经即时 莱佛士教育 黄鸿年 周华盛 大股东 掌控股东 年薪 股价暴跌 新交所询问 异常交易 公用局推出“零排放大挑战” 征集减少碳排放创新解决方案 新推出网站 助公共服务人员提升职场心理健康