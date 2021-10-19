（早报讯）亚太股市今天（10月19日周二）开市料将继续涨跌不一，投资者继续揣摩着油价高涨造成通货膨胀压力下的货币政策展望。美国纽约隔夜股市昨日涨跌不一，标普500指数涨0.34％，道琼斯指数跌0.10％，纳斯达克指数则涨0.84％。美国三大股指的期货今天至今皆上涨。刚开市的东京股市已上涨0.51％。

本地方面，因中国第三季经济增长幅度低于预期及投资者谨慎等待美国本周将出炉的第三季业绩报告，海峡时报指数昨日微跌0.09点或0.0％，闭市报3173.82点。

周二值得关注的股票：

1.Rex国际（Rex International）今早宣布打算考虑在适当时候从凯利板转到主板挂牌的计划，同时，董事会已采取股息政策，2021财年条件允许时将建议派发股息。它是鉴于公司的市值如今已超过3亿元，而考虑转到主板挂牌，因为长期来说，在主板上市对公司有多方面的好处，包括能提供公司一个接触较广投资群基础的平台，方便公司必要时进入资本和债务市场，以把集团的增长潜能最大化。这计划有待获得新交所批准以及公司符合所有转移到主板挂牌的要求以及股东们的批准。公司在适当时候将向新交所申请转到主板挂牌。

Rex国际昨日股价持平于0.325元。

2.联明集团（Lian Beng）昨日闭市后透露，集团占股60％的子公司联合技术建筑公司（United Tec Construction），获得建造位于宏茂桥的一个住宅项目的合约，总值1亿1800万元。合约由华业集团（UOL）、联合工业UIC和庆隆（Kheng Leong）的合资公司United Venture Development发出。

集团预料该项目将对截至明年5月底的现有财年的每股盈利，带来正面财务影响。截至前天，集团订单约14亿元，业务活动可持续至2026财年。联明集团昨日股价持平于0.505元。

3.Civmec公司昨日闭市后透露，获得几个老客户的通知，获得客户共三个维修和基本工程项目，总值约为1亿3000万澳元（1亿2960万新元），这使得它截至今年9月底的总订单达到约10亿5000万澳元。其中两个项目是在西澳大利亚州，另一个是在昆士兰州。

Civmec公司昨日股价上涨2.13％，收报0.72元。

4.莱佛士教育（Raffles Education）今早（10月19日星期二）要求股票暂停交易，以待宣布消息。该公司股价昨日午后暴跌，全天跌25.61％至6.1分，创历史最低闭市价，交易异常活跃，并遭新加坡交易所询问股票原由。它的第二大股东黄鸿年昨日致函要求公司董事会回答多道问题，包括审计师BDO在常年报告书中质疑集团能否持续经营，公司给掌控股东、主席兼总裁周华盛的年薪仍达289万元，这是基于什么理由。黄鸿年指出，如果不是一些公允价值收益和一次过脱售收益，公司2021财年将蒙受1240万元的扣税前亏损。公司几乎每年都为其房地产估值，能否透露估价师是谁。

5.明光海事（Beng Kuang Marine）昨日闭市后透露，公司将通过售股代理，发售最高达3720万股新股，每股售价0.09元，总计将筹集335万元，所得净额将供营运资金需要。这个售价比它上周四交易量加权平均价0.0989元，低了9.00％。这批新股将占明光海事现有股本的22.96％，占其扩大后股本的18.67％。公司总裁杨俊仁（Yong Jiunn Run）已承诺认购其中560万股新股，占现有股本的3.46％。

明光海事上周五股票开始暂停交易，上周四股价闭市报9.9分，该股今天将恢复交易。

6.高鸿（KOP）昨日闭市后透露对新交所询问的答复，表示无法披露有关仲裁案件的更多详情。至于董事为何有信心在未来12个月能够从营运活动制造充足现金流，集团提出的理由包括将在第四季为外来游客开放梦帝国度假村（Montigo Resorts）。

高鸿股价昨日涨1.61％，收报6.3分。

7.康盛医疗集团（Thomson Medical Group）昨日闭市后透露对新交所询问的答复，表示虽然独立非执行董事蓝礼即医生（译音，Dr Lam Lee G）担任公司的独立董事已超过九年，但在2018年公司换了新的管理团队，而蓝医生并没拥有公司的股票。提名委员会“很严格的进一步评估”了蓝医生，并认为他的独立性在于他的专业精神、正直和客观性，而不是在任年数，因此继续委任蓝医生为独立董事。

康盛医疗集团昨日股价持平于9.2分。