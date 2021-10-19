圣淘沙成为最新5G网络试验区

（早报讯）圣淘沙被划定为5G网络试验区，为政府机构提供研发和测试5G科技方案的场地。这些方案包括遥控无人清道车以及可设在商场或社区中心、为公众提供电子购物或虚拟试衣服务的服务站，一旦测试顺利，预计能在五年内普及使用。

目前已有10项涵盖建筑、制造、医疗以及旅游业的试验计划在圣淘沙进行。今年底预计会有多五项试验计划展开，2023年上半年则会增加至至少30个。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明今早（10月19日）在一场全球移动通信系统协会（GSMA）活动上致辞时指出，政府机构可通过这些试验计划实时收集和分析大量数据，并更好地了解5G使用局势。“我们学到的（知识）可运用在其他公共服务领域，让人民和企业受益，并实现新加坡成为智慧国的愿景。”

5G网速比现有4G网速平均快约10倍，网络延滞时间也比4G来得短，只需几秒钟就能传输大量数据，为无人机、智能城市和混合视镜等创新科技领域带来无限可能性。

圣淘沙5G网络计划由政府科技局、圣淘沙发展局和新电信共同负责。一些已经展开的试验计划包括可实时检查工地的无人机以及可从几十公里以外遥控无人清道车的系统。

南洋理工学院和科技局不久后也会开始试用具备虚拟实境和扩增实境功能的5G电子服务站。与一般电子服务站不同的是，5G服务站可与用户互动，包括提供虚拟试用产品服务和扩增实境的互动性地图。若试行成功，这些服务站可设在商场、社区中心或旅游景点，为消费者提供更好的体验。

除了圣淘沙，本地目前有三个5G网络试验区，但只限特定业者使用。这三个试验区分别位于滨海南码头的海事无人机测试区、新加坡科学园以及纬壹城的资讯通信媒体发展局PIXEL创新空间。

为了加快5G科技的采纳，资讯通信媒体发展局今早宣布开放让具备不同科技能力水平的企业和领域在这些试验区测试和研发5G方案。

资媒局局长柳俊泓说，5G是颠覆性科技，因此当局希望尽可能协助更多企业从中受益。“我们从早期的5G试验计划中见识到初步成果，现在是时候加速推动（5G的）采纳和商业化。”