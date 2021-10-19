公用局推出“零排放大挑战” 征集减少碳排放创新解决方案

（早报讯）为减少水供处理过程的碳排放，公用事业局推出“零排放大挑战”，向世界各地的业界人士和研究人员征集创新解决方案，所有获选方案共可获得高达650万元的资金。

根据公用事业局今天（10月19日）发出的文告，“零排放量大挑战”（Carbon Zero Grand Challenge）旨在寻求创新的碳捕集、利用与封存（carbon capture, utilization and storage，简称CCUS）解决方案，以协助当局在2050年达到净零排放的目标。

参与者可从今天起至明年2月24日提交计划书，内容需涵盖解决方案的细节、能减少多少碳排放和成本等。当局会从中选出多达六个计划书，并为他们提供25万元的资金来开发概念验证（proof of concept），让参与者通过模拟、实验室规模的研究等方式，展示他们的解决方案能如何与公用局的运作融合。多达两个方案将能各获得250万元，以开发约1000公吨的原型，在公用局的设施内试用。

公用事业局首席永续发展官张敏玲说，当局已制定策略，通过使用可再生能源、减少供水处理过程的能源消耗等，以达到净零排放的愿景。不过，新加坡是个小国，没有太多的土地能够使用，因此找寻创新的解决方案和使用科技是至关重要的。

“通过这项创新挑战，我们邀请各地的研究人员和公司共同创造能与当局的运作结合的碳封存和利用技术。我们希望这些创新的解决方案，不仅能满足供水运作的需求，同时也能减少碳排放。”

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目前，公用局也采用三管齐下的方式，通过替代、减少和排除的方式，减少碳排放。

当局积极使用装置在设施屋顶和蓄水池的太阳能光伏系统来替代碳基能源。除了今年7月开幕的胜科登格浮动太阳能厂以外，位于勿洛蓄水池与实里达下段蓄水池的浮动太阳能厂也已投入运作。这两个浮动太阳能厂较小型，面积约1.8公顷，各可产出1. 5兆峰瓦（megawatt-peak，简称MWp）的太阳能。

目前，公用局通过陆地和浮动的太阳能光伏系统，获取70兆峰瓦的太阳能，可应付当局每年约8%的能源需求。

当局也将在明年展开可行性研究，探讨在实里达下段蓄水池和班丹蓄水池建设两个大型的浮动太阳能厂。

在减少碳排放方面，公用局目前正在逐步以电动车取代柴油车辆，首批六辆电动车将在下个月投入服务。

公用局目前也正在和新加坡科技研究局的化学与工程科学研究所以及加利福尼亚大学洛杉矶分校展开二氧化碳移除技术方面的研究。