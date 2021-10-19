新推出网站 助公共服务人员提升职场心理健康

（早报讯）工作压力大，却无从寻求援助？随着疫情带来更多的压力和不确定性，卫生部推出新网站mindline at work，为在公共服务领域的超过15万名工作人员提供一站式心理健康资源。

卫生部医疗护理转型署（MOH Office for Healthcare Transformation，简称MOHT）去年七月推出mindline.sg，为公众提供有关心理健康的资讯和贴士，获得良好反应。

当局如今联合我国最大的雇主公共服务，为旗下约15万3000名公共服务人员推出mindline at work。

卫生部医疗护理转型署参考了公共服务人员的经历，根据他们所面对的不同压力源头和所需要的资源策划了该网站的内容。网站包含自我评估资源，以及情绪智能聊天机器人Wysa，为公共服务人员提供如何分配工作量、刚开始新工作时的贴士以及如何提高睡眠质量等健康信息。

在通讯及新闻部担任活动和策划部门高级经理的努尔扎菲拉（Nurzafirah Mustafa）在去年病毒阻断措施期间加入新部门，需要适应新工作环境。她在参与网站策划时积极分享经历。她说：“我们在讨论小组里着重探讨如何根据每名公共服务人员的特殊需求提供个人化的信息。这让mindline at work与其他自我护理应用有所不同。”

公共服务署在今年9月试用推出mindline at work至今，有超过1万7700名用户。

卫生部医疗护理转型署说：“所有人都可能在工作时面对巨大压力。我们希望mindline at work可以促进职场上关于心理健康的沟通和理解，并让工作人士过更健康、开心和积极的生活方式。这也将提高工作队伍的生产力。”