乌节圣诞花卉灯饰下月13日登场 盼为商家带来买气

（早报讯）一品红、玉兰花、圣诞玫瑰等花卉灯饰，将跟随圣诞节的步伐在乌节路绽放，迎接佳节的同时迎来新希望。

还有60多天就是圣诞节，迈入第38个年头的“乌节圣诞大街欢”（Christmas on a Great Street）今年以“花开圣诞”（Christmas in Bloom）为主题，共80组缤纷绚烂的圣诞灯饰将为从东陵坊至狮城大厦3.1公里的街道，披上圣诞花衣。

活动将从今年11月13日举办到明年1月2日，每天傍晚6时30分亮灯。

乌节路和史各士路交界处12米高的主拱门，在一品红、玉兰花、圣诞玫瑰和圣诞树的点缀下，营造圣诞佳节的温馨氛围。沿着东陵路、乌节路和索美塞的171个灯柱，则装上了1. 8米高的LED花卉灯饰，犹如街道上一朵朵盛开的花朵。

乌节路商联会执行董事吴令兴说：“这次‘花开圣诞‘’主题的意义深远，不只是给商家带来买气，更重要的是为新加坡打气，因为花开就代表希望的到来。”

吴令兴也提到，疫苗接种差异化措施会对部分访客带来影响，不过这对访客来说是一个保护网，因此相信会有更多人愿意回来乌节路购物。

首次推出巨型夜间投影

今年的圣诞活动规模比去年更大，主办方首次推出了巨型夜间投影，于下个月1日在36层楼高的文华大酒店外墙上绚丽登场。

投影内容结合3D数码科技、扩增实境技术和室外大型影音器材，每晚8时至10时30分，为访客们呈现浸濡式的体验。公众可通过PopAR手机应用，观赏由新加坡“旅游大使”Merli和朋友所带来的表演，手机画面将与现场音响同步。

同时，乌节路的圣诞和跨年倒数时钟也首度从以往的史各士—巴德申路，转移到这个投影墙上。在圣诞和新年前夕，包括烟花秀在内的投影内容将持续至午夜。

无法到场的公众从11月19日开始，可上网通过christmas.orchardroad.org以360度观看乌节路圣诞灯饰。主办方今年改进了虚拟街道体验的画质，并使用扩增实境技术增强互动性。另外，公众也能观赏本地街头艺人和乐团在十个热门地点预录的节日曲目，表演者包括双节棍（The Cold Cut Duo）组合和Jumpstart乐队。

该活动将于下个月13日，由哈莉玛总统主持“公益金乌节圣诞大街欢”亮灯仪式，为长达七个星期的乌节圣诞大街欢活动揭开序幕。