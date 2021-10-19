宿舍康复设施客工伙食 明起改由宿舍业者提供

（早报讯）客工宿舍采取新冠病医疗程序后，在宿舍康复设施（Dormitory Recovery Facility，简称DRF）隔离的客工面对的最大问题是伙食没人送，不过情况下来料将有所改善。从明天开始，宿舍业者将接手为宿舍康复设施提供伙食，费用由人力部承担。

记者昨天走访榜鹅S11宿舍的宿舍康复设施和中央康复设施（Centralised Recovery Facility，简称CRF）了解当中的运作，并从业者口中获知以上消息。

在CRF隔离的客工来自不同宿舍，伙食由人力部供应，但在DRF隔离的客工原本就是该宿舍的住户，所以他们向来有自己的伙食安排，如雇主提供或是长期向宿舍食堂购买。

因此，DRF的客工须自己安排让朋友帮忙送餐，但有时会发生送饭延误的问题，所以下来DRF客工的伙食将由宿舍业者接手提供，确保伙食准时送到。

经营该宿舍的S11资本公司董事经理谢志光受访时指出，宿舍特地聘请10至15名额外人手，以确保DRF和CRF运作顺畅。他认为只要客工的隔离体验顺畅，新的冠病医疗程序其实利多于弊。

他说：“相比去年当病毒阻断措施刚开始时，现在的程序大大减少对所有人的不便。现在没有影响众多客工的行动限制令，让他们无法前去工作。”

榜鹅S11宿舍在安排伙食方面也做出细心安排，设置摆放每日三餐的储物柜。业者在客工下楼领取食物前，按照每个房间内的人数和饮食习惯，先储放食物。这么一来，每个房间只需派出一个代表下楼领取，比较快速方便。

刚在该宿舍DRF完成隔离的帕拉尼穆图（Palanimuthu Ravichandra，47岁，建筑工）受访时说，去年他的血清检测结果成阳性，虽然健康状况非常良好，但还是隔离了将近一个月。他认为新程序好很多，第四天抗原快速检测结果呈阴性后就能马上回去工作。

他说：“我隔离的这几天都没有遇到任何问题，食物都有按时送到，每天早上9时至下午5时30分也都有医疗团队的支持，晚上也能通过远程医疗服务求医。我的雇主也特地安排一个工头在晚上待命，如果有需要能及时求助。”