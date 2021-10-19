家暴男虐打妻两年 7岁继子也不放过

男子家暴妻子长达两年，朝妻子吐口水、扇耳光、拽头发拖出房间，甚至对7岁继子动粗，妻子原本因害怕选择沉默，最终决定报警。

被告是一名32岁的男子，案发时是蔬菜送货司机。他共面对五项控状，指他对妻子和继子动粗，控方以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害者的身份，法官下令媒体不得报道可泄露他们身份的资料，包括被告的姓名。

案情显示，被告与26岁妻子结婚2年，两人育有一名2岁女儿。另外，妻子与前夫也育有三子女，年龄6岁至8岁，他们与被告同住一屋檐下。

去年3月4日晚11时30分左右，被告妻子正在睡觉，突然被打两记耳光。她惊醒后看见被告生气地瞪着她，便问他为什么扇她耳光，被告反驳说他感到不被重视。

随后，被告朝妻子脸上吐口水，把她推下床，不断地扇她的脸，接着又拽住她的头发，把她拖出卧室，对她拳打脚踢。

最后，被告妻子逃到了女儿的房间，自己冰敷伤口，并在房间一直待到被告凌晨4时去上班。

隔日上午，妻子前往医院接受治疗，她因发烧、头晕和擦伤住院观察。她于晚上报案，指被告对她和孩子动粗。

据案情，被告多次殴妻，其中2018年10月18日至2020年3月4日期间，被告曾将妻子打到不省人事，导致她身体多处受伤。不过被告妻子因害怕，也担心孩子安危而选择沉默。

2018年9月25日和2019年期间，被告也曾在停车场对7岁的继子动粗，起因是继子下车时推了被告的亲生女儿。被告将继子推出车外，导致他摔下车，下巴受伤。