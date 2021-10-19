颜金勇：2030年新加坡绿色发展蓝图需要整个社会共同努力才能成功

（早报讯）2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）是推动国家可持续发展议程的全国性运动，需要整个社会共同付出努力才能够取得成功。

贸工部长颜金勇今天下午是在新加坡绿色发展蓝图首场对话会上开场讲话时，做出以上表示。

该场对话会是就我国在建立绿色经济的历程中所可能出现的挑战和机遇，与商界人士进行对话。对话环节属于闭门性质，不对媒体开放。

贸工部长颜金勇说：“我们知道，可持续发展将需要所有利益相关者——企业、工人和我们每一个人做出坚定的承诺。随着我们迈向绿色经济，今天的对话是我们相互沟通和合作的重要第一步。”

对新加坡来说，气候变化是一项影响生存的挑战。这些年来，我国已采取步骤减缓气候变化带来的冲击，包括在绿色科技和低碳替代产品做出投资。

他指出，2030年新加坡绿色发展蓝图（Singapore Green Plan 2030）是一个全国性运动，推动新加坡在可持续发展的国家议程。

蓝图由五个部分组成，分别是大自然中的城市、可持续生活、能源策略、绿色经济和具有韧性的未来。这一回的对话会将专注于能源策略和绿色经济。

根据能源策略，我国计划在各领域采用更清洁的能源，改变本地生产能源的方法，以强化四个能源开关，即天然气、太阳能、区域电网和低碳替代产品。

至于绿色经济方面，我国则制定三大宗旨，分别是转变现有领域和协助它们去碳化、增长新领域和协助企业掌握绿色经济，以及培养人力队伍从事绿色经济的工作。