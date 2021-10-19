教育部：教师在学校假期可通过VTL出国 应避免前往高风险国家和地区

（早报讯）已完成冠病疫苗接种的教师在学校假期可通过疫苗接种者旅游走廊计划出国旅游，所有教师都应尽可能避免前往高风险国家和地区。

近日一名网友在Reddit留言，称他的妻子是一名教师，而她所任教的学校和其他学校都设下诸多限制，阻止教师在学校假期出国游玩。他认为学校若是避免成为感染群而限制教师出国，但仍允许学生这么做，对教师来说是不公平的，也会影响他们的心理健康。

教育部答复《联合早报》询问时指出，已完成疫苗接种的教育部人员将获准在疫苗接种者旅游走廊（VTL）下出国，其中就包括教师。

发言人说：“由于冠病疫情仍未明朗，我们建议教育部人员在决定出国旅游前应该衡量风险和影响，若有意出国就应做出必要的安排。为了减少对学校运作的影响，在学校假期出国的教师，应该确保自己能在开学时按时报到。”

教育部也已与各校领导沟通关于如何管理职员年底出国旅游情况，教师如果对出国旅游的规定有不确定的地方，应向学校领导询问。

尚未完成疫苗接种的人员则只能前往风险级别最低的第一类别国家或地区，包括香港、澳门、中国大陆和台湾，或者是他们出国的原因属于卫生部允许的例外清单中，如出国公干或探病探丧等理由。

一名不愿具名的中学华文教师说：“我有意通过旅游走廊出国，但是目前还没有确定具体的目的地。我知道教育部允许教师出国，也已经收到正式的电邮这么说，一旦确定了也会向学校领导询问相关细节。”

在中学担任年级主任的陈姓教师则说：“教师只须申报就能出国，我已经签名批准其他教师的出国申请，他们当中有的是要去探望在外国读书的孩子，或是其他旅居在国外的父母和家人。”