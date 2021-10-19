为保障燃料和电力供应 能源局宣布将建立备用燃料设施

（早报讯）国际天然气市场紧缩，产生连锁反应并推高电价。尽管新加坡的天然气供应整体仍然充足，但为保障我国的燃料和电力供应，能源市场管理局将与行业人士合作，采取三项预防措施，包括建立备用燃料设施。

本地短短一周内有三家电力零售商以电力价格剧烈波动为由，宣布退出市场。能源局今天（10月19日）发文告说，经济活动复苏带来的天然气消费量增加、恶劣天气，以及一系列天然气生产中断事件，这些因素相结合导致天然气供应受干扰，并将全球市场价格推至新高。

主要经济体在冬季来临之际，天然气库存水平低也加剧了情况。紧缩的天然气市场对电力市场产生连锁反应，推高价格，也推动对煤炭和石油这两个替代燃料的需求。世界各地政府正在采取措施确保燃料供应充足。

能源局说，新加坡的天然气供应整体仍然充足。今年3月，当局在原有的两家液化天然气进口商之外，再委任了两家新的进口商。尽管如此，考虑到全球能源领域的局势，当局将采取下列三项预防措施：

一、建立备用燃料设施，发电公司可在需要时使用备用燃料发电。能源局也正同所有发电公司紧密合作，监督它们的燃料供应水平和发电能力。如果天然气供应受影响，或有需要确保本地消费者获得可靠的电力供应，当局将为发电公司提供备用燃料。

二、能源局已通知发电公司签订足够的燃料合同，以至少满足零售顾客的需求。为帮助没有签订足够天然气合同的发电公司，能源局已通知那些希望出售过剩天然气供应的发电公司，让当局或其他本地发电公司优先购买，之后才能转移或转售给其他方。

三、能源局一直同发电公司合作，如果需要维持电力系统稳定，将引导电力公司使用备用设施中的燃料发电。当局也密切关注新加坡电力批发市场，将在必要时进行干预。

能源局说，将最迟在明年3月31日检讨是否仍需要这些措施。“在此期间，我们敦促消费者尽可能节约能源。能源局将继续密切关注全球和国内能源领域的事态，并在必要时采取进一步措施。”