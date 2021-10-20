（早报讯）亚太股市今天（10月20日周三）开市料将跟随美国股市上涨，市场注意集中于企业盈利，这使通货膨胀担忧有所缓解。美国纽约隔夜股市昨日明显扬升，标普500指数涨0.74％，道琼斯指数涨0.56％，纳斯达克指数则涨0.71％。美国三大股指的期货今天至今皆小幅上涨。今早已开市的东京股市目前上涨0.56％，悉尼和首尔股市亦已涨0.89％和0.25％。

本地方面，投资者看好美国科技公司将出炉的业绩，加上机构资金净流入本地股市，海峡时报指数昨日扬升25.19点或0.79％，闭市报3199.01点。

周三值得关注的股票：

1.腾飞瑞资（Ascendas REIT）昨天闭市后发布截至今年9月底的2021财年第三季业务报告。它第三季的房地产组合租金调涨3.7％，低于前一个季度的8.9％。市场目前充满不确定因素，2021财年的租金调升率预计为低个位数水平。

腾飞瑞资昨日股价持平于3.01元。

2.胜科海事（Sembcorp Marine）昨日闭市后发布盈利预警，预计在今年下半年蒙受显著亏损，亏损程度可能与今年上半年的6亿4700万元亏损相去不远。这主要是因为项目成本增加，以及因交付延误情况加剧而造成的损失。

胜科海事昨日股价报0.081元，跌1.22％。

3.莱佛士教育（Raffles Education）昨日闭市后透露，第二大股东黄鸿年前天（18日）脱售3893万股公司股票，总值270万元，平均每股售6.937分。黄鸿年直接和间接持有的股权因此从10.16％减至7.34％。

莱佛士教育昨日股票暂停交易，以待发布消息。它前天股价暴跌25.61％，闭市报6.1分，创下历史新低。该公司将在今年10月30日召开常年股东大会，黄鸿年前天致函要求公司董事会在股东提交代理表格之前回答多道问题，主要围绕着掌控股东、主席兼总裁周华盛年薪达289万元的问题。

4.康元公司（Khong Guan）昨日闭市后发布盈利预警。它预计2021财年将蒙受净亏损，因为马来西亚联营公司的贡献减少。

康元公司昨日股价跌5.81％，收报1.46元。

5.三吉集团（Miyoshi）昨日闭市后发布盈利预警，预计在2021财年将蒙受亏损。这主要是因为去年5月火患后，菲律宾业务情况改变，客户转向替代供应商。此外，菲律宾项目蒙受亏损，因房地产、机器与器材蒙受资产减值损失以及原材料成本上涨。

三吉集团昨日股价持平于3.1分。

6.铭泰国际（Metech International）昨日闭市后透露，其合资公司Asian Eco Technology签订为期三年的租赁协议，租下加冷的工业房地产，用作生产实验室培育钻石的用途。

铭泰国际股价昨日跌3.64％，收报0.265元。

7.创值科技（Addvalue Technologies）今早宣布，子公司争取到其第七个卫星间链路数据传输服务（IDRS）客户的新订单，将向该客户供应IDRS终端和相关服务。该客户计划部署超过40颗低轨道地球卫星（LEO satellite）。

创值科技昨日股价持平于1.2分。

8.美特尔（Metal Component Engineering）今早宣布，其子公司Gainhealth私人有限公司签署合资协议，将与本地MNR Food公司设立合资公司Gain Foods，以在亚细安从事临床营养（Clinical Nutrition）产品的研发和分销业务。Gainhealth持有合资公司60％股权，其余由MNR持有。MNR有选择权，可在Gain Foods成立第一年或之后，把所持Gain Foods股权卖给Gainhealth。

美特尔昨日股价涨2.13％，收报4.8分。

9.曼哈顿资源（Manhattan Resources）今早要求股票暂停交易，以待发布消息。目前在新交所观察名单中的曼哈顿资源，昨日股价大涨17.07％，收报4.8分。