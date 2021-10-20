政府将与各界合作 打造坐落女皇镇的本地首个保健区

（早报讯）政府将与本地医疗机构、大学和各界人士携手合作展开试验，打造坐落女皇镇的本地首个保健区，结合多方伙伴的专业知识共创解决方案，创造有利于居民身心健康的居住环境。

国家发展部长李智陞今天在建屋发展局颁奖礼上宣布了女皇镇保健区（Health District@Queenstown）试验的细节。建屋局、新加坡国立大学医学组织（NUHS）和国大将首次携手合作，与各界共同构思和推行这个全新的保健区概念。

当局将以科学证据为依据，去构思女皇镇的市镇设计、展开更多综合规划（integrated planning），并且借由民间推动的计划，让居民过更健康充实的生活。

当局会把海军部村庄等过去试验计划吸取到的经验做作为借鉴，同时与学术界、医疗领域、居民等各界伙伴交流，共同构想点子，将城市设计、新型的护理模式和科技融合在一起，在发展女皇镇保健区时，推动创新。

李智陞透露，当局会从提升预防性医疗服务、鼓励居民过充实和有意义的长寿生活，以及研发可负担得起的实用科技这几方面着手，让居民更好地照顾自己的健康，优雅地就地养老。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪将负责女皇镇保健区试验事项。卫生部兼通讯及新闻部政务次长拉哈尤和社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆也会协助他推动这个试验。