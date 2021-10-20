疫苗接种者旅游走廊计划扩大后 首趟航班从阿姆斯特丹抵新

（早报讯）疫苗接种者旅游走廊计划扩大后的首趟航班，今早（10月20日）从荷兰阿姆斯特丹飞抵新加坡，据知机上有80多名乘客。加上第二趟来自伦敦、载有约170人的航班，共有约250人今早通过这项无须隔离的旅行计划入境新加坡。

除了早前宣布的德国和文莱， 疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划昨天起正式扩大到多八个国家，包括荷兰、美国、加拿大、丹麦、法国、意大利、西班牙及英国。韩国也将在11月15日加入。

计划扩大后的首趟新航航班SQ329今早约6时40分从荷兰阿姆斯特丹抵新，比原定降陆时间迟了约45分钟。据了解，机上共有约80多名乘客，仅占客机总载客量约三分之一。

考虑到我国将陆续迎接更多航班，樟宜机场集团日前宣布允许公众进入樟宜机场第一和第三搭客大厦的抵境大厅，为来自低风险国家和地区的亲友接机。今早这趟班机只有大概两三名家属前来接机。

乘客领取行李后，会通过专属出口前往检测区进行聚合酶链式反应（PCR）检测，之后通过专属通道到接待处与前来接机的亲友会合，随后立即有穿着全套防护服的工作人员引导他们到德士站或利用专属电梯到停车场。抵境者在检测结果未出炉之前，不能使用公共交通工具。

旅居本地的荷兰人哈罗德（Harald Mullens，47岁，餐饮业）今早到第三搭客大厦接机，他的妻子与11岁女儿约10天前飞回荷兰探望父母亲。她们原本在本月5日预订了荷兰皇家航空KLM航班，从荷兰返新时得隔离6到10天，政府宣布扩大VTL计划后，她们重新购买了新航的VTL航班机票，之前买的机票无法获得退款。

哈罗德受访时说，自四年前旅居新加坡，他们一家在冠病疫情暴发前，每年都会飞回荷兰探望家人，但2019年和2020年因疫情不稳定及诸多旅游限制，他们已有两年多没回返家乡。

“之前考虑到抵新后的隔离期只是６到10天已算方便，但如今有了VTL，进出国更是自由，我也在考虑下周到国外出差。”

他指出，购买VTL机票的程序一切还算顺畅，包括申请疫苗接种者通行证回返新加坡。但妻女到了荷兰时得把接种证书转换成QR码才能在欧盟国家使用， 就出现一些技术问题。

新加坡民航局早前透露，新加坡向八个欧美国家开放申请疫苗接种者旅游通行证的首日，共有2400多人获得批准，其中人数最多的国家是英国。他们可在无须隔离的情况下入境我国。这些获批入境者多数是持工作证或学生证等长期证件的外籍人士，共有1685人，占总数的七成，其余则为短期访客。